Người Việt lười đi khám răng định kỳ

Số người mắc bệnh răng miệng ở Việt Nam cao hơn 80%, song chỉ khoảng 7% người đi khám răng miệng định kỳ.

Các chuyên gia cho biết thông tin trên tại Hội nghị khoa học và triển lãm Răng Hàm Mặt Quốc tế diễn ra trong 3 ngày (21-23/8) tại Hà Nội. Đây là dịp các bác sĩ, chuyên gia cập nhật những tiến bộ mới nhất trong ngành răng hàm mặt.

Ước tính hiện khoảng 7% người dân đi khám sức khỏe răng miệng định kỳ, tỷ lệ mắc các bệnh răng miệng rất cao. Thống kê cho thấy hơn 85% trẻ em bị sâu răng, trên 80% người trưởng thành bị viêm lợi, viêm quanh răng.

"Các bệnh này là nguyên nhân chủ yếu gây mất răng sớm, ảnh hưởng đến sức khỏe", PGS.TS Trần Cao Bính, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương nói, thêm rằng trong khi đó nếu được phát hiện sớm, việc điều trị sẽ bớt tốn kém, hiệu quả điều trị tăng cao.

Sâu răng ở trẻ không điều trị kịp thời dễ viêm tủy răng, hoại tử tủy. Tình trạng này còn gây các vấn đề như viêm xoang hàm, viêm hạch, viêm tủy xương... Sâu răng gây ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của trẻ trong việc ăn uống, giấc ngủ, tinh thần học tập.

Tỷ lệ các bệnh răng miệng nói chung của người Việt tương tự thế giới, nhưng mức độ trầm trọng, phức tạp thường cao hơn. Nhiều bệnh nhân tiếp cận điều trị giai đoạn trễ, dẫn đến không thể giữ được răng. Khi mất răng, các răng lân cận sẽ di lệch, răng đối diện sẽ trồi, làm xáo trộn hệ thống nhai, ảnh hưởng khớp cắn, ảnh hưởng khớp thái dương hàm.

Bác sĩ khám răng. Ảnh: Loan Bùi

Tại hội nghị, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Tri Thức nhìn nhận răng miệng là nền tảng của sức khỏe toàn thân, là thước đo chất lượng sống. Ngành Răng Hàm Mặt không chỉ giải quyết bệnh lý, phục hồi chức năng mà còn mang sứ mệnh kiến tạo nụ cười, diện mạo cho mỗi con người. Ông đánh giá bác sĩ Việt Nam đã làm chủ các kỹ thuật răng hàm mặt tiên tiến trên thế giới, sánh ngang các nước trong khu vực. Điều này giúp giữ chân nhiều người bệnh ở lại trong nước điều trị, thu hút nhiều khách quốc tế đến điều trị bởi giá cả rất cạnh tranh.

Song, Thứ trưởng cho rằng ngành răng hàm mặt cần phát triển chương trình nha học đường toàn diện, bảo vệ thế hệ trẻ từ bậc mầm non, tiểu học. Mục đích để chăm sóc răng miệng trở thành một thói quen văn hóa, một nếp sống lành mạnh của người Việt. Cần ưu tiên nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn, tập trung vào các bệnh lý phổ biến như sâu răng, nha chu, rối loạn khớp thái dương hàm. Đồng thời, phát triển chuyên sâu các kỹ thuật implant, phẫu thuật chỉnh hình và phục hồi thẩm mỹ.

"Chúng ta cũng cần chú trọng đào tạo và phát triển nhân lực chất lượng cao, đặc biệt thế hệ bác sĩ, nha sĩ trẻ, xây dựng hệ thống dịch vụ nha khoa công bằng, hiện đại và nhân văn, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng tiến bộ khoa học", Thứ trưởng nói, yêu cầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo, nha khoa số, công nghệ 3D và robot; đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe răng miệng quốc gia gắn với hồ sơ sức khỏe điện tử.

Bộ Y tế đã ban hành đề án nâng cao năng lực khám chữa bệnh răng hàm mặt và dự phòng bệnh răng miệng cộng đồng giai đoạn 2021-2030. Việc chăm sóc răng miệng cộng đồng được chú trọng ở nhiều lứa tuổi như mầm non, mẫu giáo, học đường, người cao tuổi... Trước đó, Việt Nam chỉ tập trung chương trình nha học đường, cho trẻ từ tiểu học.

Lê Nga