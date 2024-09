Người viết lời 'My Heart Will Go On' qua đời

Will Jennings - người đứng sau thành công của "My Heart Will Go On" và các bản hit do Whitney Houston, Eric Clapton thể hiện - mất ở tuổi 80.

Theo Rolling Stone, người chăm sóc Will Jennings xác nhận ông mất tại nhà riêng ở bang Texas, Mỹ ngày 6/9, không tiết lộ nguyên nhân tử vong. Jennings được cho gặp nhiều vấn đề sức khỏe trong những năm gần đây.

Một số ca sĩ, nhạc sĩ tưởng nhớ, tri ân những thành tựu của ông. Peter Wolf, cựu thành viên ban nhạc The J. Geils Band, viết trên trang cá nhân: "Đây là khoảng thời gian đau thương khi Will Jennings - một bậc thầy thông thái có trái tim dịu dàng - đã qua đời. Jennings vừa là người bạn trân quý vừa là người thầy giúp cuộc đời tôi phong phú. Thật vinh dự được làm việc cùng anh nhiều năm qua".

Tác giả viết lời nhạc Will Jennings tại Lễ vinh danh Songwriters Hall of Fame 2006. Ảnh: Courtesy of Songwriters Hall of Fame

Sự nghiệp của Will Jennings gây chú ý nhất khi viết lời bản My Heart Will Go On - nhạc phim Titanic do James Horner làm nhạc và Celine Dion thể hiện, phát hành năm 1997. Ngay sau khi ra mắt, bài hát trở thành đĩa đơn ăn khách nhất thế giới năm 1998, đứng đầu bảng xếp hạng tại hơn 25 quốc gia. Đến nay ca khúc đã tiêu thụ hơn 15 triệu bản, đoạt bốn giải Grammy, giành Oscar Nhạc phim xuất sắc và luôn nằm trong top những ca khúc hay nhất mọi thời trên bảng xếp hạng Billboard.

Trong một cuộc phỏng vấn với Songfacts, Will Jennings cho biết bài hát lấy cảm hứng từ một cuộc gặp gỡ ngoài đời giữa ông và một bà lão. Ông nói: "Tôi đã gặp một phụ nữ rất sôi nổi, khoảng 101 tuổi. Kể từ lần đó, người này luôn hiện diện trong tâm trí tôi rồi bản thân nhận ra có lẽ bà từng có mặt trên tàu Titanic. Do đó, tôi đã viết lời nhạc theo góc nhìn của một người lớn tuổi nhớ về hồi ức đã qua".

MV "My Heart Will Go On" MV "My Heart Will Go On". Video: YouTube Celine Dion

Will Jennings sinh năm 1944 ở thành phố Tyler, Texas, từng là giảng viên đại học Wisconsin trước khi tạo dựng tên tuổi trong làng nhạc. Jennnings bắt đầu sự nghiệp từ viết nhạc đồng quê tại Nashville, đạt thành tựu đầu tiên khi Feelins' do ông đảm nhận phần ca từ đứng đầu bảng xếp hạng ở Mỹ năm 1975. Sau đó, ông chuyển đến Los Angeles để theo đuổi thể loại pop. Từ năm 1980, Will Jennings cùng nghệ sĩ Steve Winwood tạo ra nhiều nhạc phẩm nổi tiếng, trong đó có album thành công nhất của Winwood - Back in the High Life - với ca khúc Higher Love nhận đề cử Grammy.

Tờ Guardian nhận định Will Jenings trở thành cái tên nổi bật tại Hollywood sau khi People Alone - bài hát ông viết lời trong phim The Competition - được đề cử Nhạc phim hay nhất Oscar 1981. Một năm sau, ông sáng tác Up Where We Belong cho An Officer and a Gentleman, giành Oscar và Bafta. Tác phẩm trở thành bản ballad tiêu biểu của thập niên 1980. Năm 1987, nhạc sĩ hợp tác diva huyền thoại Whitney Houston, ra mắt Didn’t We Almost Have It All thống lĩnh nhiều bảng xếp hạng tại Mỹ.

Danh ca Eric Clapton từng mời ông thực hiện Tears in Heaven - nhạc phim Rush (1992). Đây là bài hát tưởng nhớ con trai Conor của Clapton đã qua đời khi mới bốn tuổi do ngã từ cửa sổ tầng 53 năm 1991. Ca khúc thành bản hit lớn nhất sự nghiệp Eric Clapton, thắng Bài hát của năm tại Grammy 1993. Tờ Rolling Stone xếp Tears in Heaven hạng 362 trong số 500 ca khúc hay nhất mọi thời.

"Tears in Heaven" - Eric Clapton MV "Tears in Heaven" (1992). Video: YouTube Epitah

Variety cho biết All Clear Music và Fuji Music Group đã mua bản quyền các nhạc phẩm của Will Jennings năm ngoái. Dù không tiết lộ thỏa thuận, Billboard ước tính giá trị danh mục khoảng 60-70 triệu USD. Ông được vinh danh tại Đại sảnh danh vọng nhạc sĩ (Songwriters Hall of Fame) năm 2006.

Phương Thảo (theo Rolling Stone, Guardian, Variety)