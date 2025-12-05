Người Việt lên Google chủ yếu tìm kiếm về AI năm 2025

Sáu trong 10 nội dung được người Việt tìm kiếm nhiều nhất năm 2025 liên quan đến AI, trong đó DeepSeek là từ khóa phổ biến nhất.

Danh sách Một năm tìm kiếm - Year in Search 2025 phản ánh những xu hướng và thông tin được người Việt quan tâm nhất trong năm, vừa được Google công bố sáng 5/12. Danh sách xoay quanh 10 chủ đề: Xu hướng chung, Tạo ảnh, Phim ảnh (chung), Phim ảnh Việt Nam, Concert, Bài hát, Tin tức, Cách làm, Là gì, và Du lịch.

Trong 10 nội dung được quan tâm nhất ở hạng mục xu hướng chung, có sáu từ khóa liên quan đến AI hoặc công nghệ. Bốn chatbot AI nổi bật là DeepSeek, ChatGPT, Gemini, Grok đều có trong danh sách. Top 5 cũng là các từ hoặc cụm liên quan đến công nghệ, gồm: Deep Seek, ChatGPT, phụ nữ trong các ngành STEM, Gemini, Pixverse AI.

Ngoài ra, top 10 cũng ghi nhận một số bộ phim trở thành hiện tượng Internet, được nhiều người tìm, gồm: Mưa đỏ, Khi cuộc đời cho bạn quả quýt, Squid game 2, Khom lưng.

Top 10 xu hướng tìm kiếm chung của người Việt với Google. Ảnh: Google

Theo Google, cách người Việt tiếp cận và sử dụng công nghệ AI trong năm 2025 cũng ghi nhận sự thay đổi rõ nét. Xu hướng tìm kiếm so với năm trước chuyển dịch từ "AI là gì" sang truy vấn về tính năng và công dụng của AI, như "Cách làm video bằng AI" hay "Tạo ảnh bằng AI".

Cụ thể, người dùng chủ động tìm kiếm cách để ứng dụng AI trong tạo ảnh. Các từ khóa dẫn đầu như "Tạo ảnh Gemini", "Tạo ảnh tuyết rơi", "Tạo ảnh trung thu", "Phục chế ảnh cũ", "Tạo ảnh polaroid", hay "Tạo ảnh hộp đồ chơi" cũng trở thành nội dung được tìm kiếm nhiều.

"Điều này cho thấy AI dần trở thành công cụ quen thuộc, gắn liền với các nhu cầu trong sáng tạo, học tập và đời sống thường nhật của người dùng Việt", Google đánh giá.

Trước đó, báo cáo e-Conomy SEA 2025 của hãng cũng ghi nhận Việt Nam dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về mức độ sẵn sàng với AI, với 81% người dùng tương tác AI mỗi ngày và 83% tham gia hoạt động học tập và nâng cao kiến thức về AI.

Danh sách Year in Search 2025 của Google cũng ghi nhận sự quan tâm của người dùng đến việc nắm bắt thông tin và xu hướng mạng xã hội. Khi muốn tìm hiểu về vấn đề gì, người dùng thường lên Google và tìm kiếm vấn đề đó "là gì". Báo cáo của Google cho thấy các nội dung dạng này tập trung vào các từ khóa dẫn đầu như "A80", "8386", "sít rịt", "lowkey" hay "skip leg day".

Ở chủ đề "Tin tức", thông tin về thời tiết được tìm kiếm và cập nhật thường xuyên, với các dữ liệu liên quan tới bão Wipha, bão Kalmaegi, bão Kajiki, bão số 10 và bão số 11 nằm trong nhóm được tìm kiếm nhiều nhất. Người dùng cũng theo dõi sát sao các vấn đề xã hội lớn như "sáp nhập tỉnh", cùng các hiện tượng lan truyền trên mạng xã hội như "Brother hai restaurant" (Tiệm phở anh Hai) và sự kiện thể thao lớn như "FIFA Club World Cup".

"Danh sách tìm kiếm của năm 2025 cho thấy một sự chuyển dịch đầy cảm xúc. Người dùng Việt không chỉ dùng Google để tìm thông tin, và học hỏi kiến thức mới, mà còn dùng để tìm về cội nguồn, để khẳng định bản sắc cá nhân và lòng tự hào dân tộc thông qua các lựa chọn giải trí và phong cách sống của mình", ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam, chia sẻ.

Lưu Quý