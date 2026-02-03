Người Việt kể quy định bắt buộc xúc tuyết trước nhà ở Canada

Dọn tuyết trước nhà là trách nhiệm bắt buộc của cư dân ở Canada, nếu không tuân thủ có thể bị phạt tiền hàng trăm USD.

Một trận bão mùa đông đang quét qua tỉnh Newfoundland và Labrador ở miền đông Canada, phủ lớp tuyết dày hơn 20 cm xuống thành phố thủ phủ St. John's và nhiều đô thị khác, buộc giới chức phải đóng cửa nhiều trường học và dịch vụ.

Từ sáng sớm 2/2, người dân thành phố St. John's phải ra khỏi nhà, xúc dọn những đống tuyết ngập đầu gối phủ kín bậc thềm. Đây là nghĩa vụ mà người dân nhiều đô thị ở Canada phải thực hiện mỗi khi tuyết rơi, nếu không muốn bị xử lý trách nhiệm pháp lý.

Phần lớn thành phố ở Canada có quy định cụ thể về dọn tuyết, được xem là trách nhiệm chung của chính quyền và chủ nhà. Nhìn chung, giới chức sẽ dọn dẹp tuyết trên các phần đất công, khu vực công cộng, còn chủ sở hữu bất động sản có trách nhiệm dọn tuyết trong phần đất của mình và phần vỉa hè công cộng liền kề.

Nga Phan, người Việt sinh sống và làm việc tại thành phố Victoria, bang British Columbia, mô tả hoạt động dọn tuyết này là "môn thể thao quốc dân với sân chơi rộng hàng triệu km2, nơi những người không tập sẽ bị thu phí". Bang British Columbia cuối tháng 1 cũng vừa hứng chịu một đợt tuyết rơi dày.

Người dân xúc tuyết ở Canada. Ảnh: CBC

"Chẳng cần tốn tiền mua thẻ hội viên, ông trời hào phóng tặng vé tập trước sân mỗi nhà. Dụng cụ tập cũng tối giản, là một chiếc xẻng 'quyền lực' có thể dùng từ mùa này sang mùa khác", chị Nga cho biết. "Cảm giác khoác ba lớp áo dày, hít một hơi lạnh buốt rồi xúc tuyết vào sáng sớm còn tỉnh người hơn uống một ly double espresso".

Thành phố Victoria quy định sau mỗi đợt tuyết rơi, người dân phải dọn sạch băng, tuyết trong khuôn viên nhà và vỉa hè trước 10h sáng hôm sau, áp dụng hàng ngày. Những người không tuân thủ quy định này và không chịu xúc tuyết trước nhà có thể bị phạt 91 USD mỗi ngày.

Người dân cũng không được phép hất tuyết ra đường, làm cản trở công tác dọn tuyết của thành phố. Giới chức cũng khuyến nghị sử dụng các sản phẩm tan băng thân thiện với môi trường thay vì muối để tránh hại bề mặt bê tông.

"Có những ngày tập 'nặng đô' hơn khi sáng sớm bạn phải hì hục dọn sạch lối lái xe vào nhà để kịp đi làm, chiều về được 'khuyến mãi' thêm một sân tập mới trắng xóa như thể thách thức cơ bắp và sự kiên nhẫn", chị Nga kể.

Phạm vi, thời hạn dọn tuyết thay đổi tùy quy định từng địa phương. Tại Toronto, thành phố lớn nhất tỉnh Ontario, người dân phải dọn sạch tuyết trong vòng 12 giờ kể từ khi tuyết ngừng rơi nếu lượng tuyết dưới 2 cm, nếu không có thể bị phạt 500-615 USD. Nếu tuyết rơi quá 2 cm, chính quyền Toronto sẽ chịu trách nhiệm dọn vỉa hè.

Một số thành phố khác như Calgary ở Alberta cho phép chủ nhà có 24 tiếng để dọn dẹp sau khi tuyết ngừng rơi. Nếu không dọn tuyết, ngoài nguy cơ bị chính quyền địa phương phạt tiền, chủ nhà còn có thể đối diện án phạt tốn kém hơn nếu có người vấp ngã, bị thương do tuyết ở khuôn viên, vỉa hè liền kề.

Người cao tuổi dọn tuyết trước lối lái xe vào nhà ở thủ đô Ottawa, Canada, ngày 16/1. Ảnh: CTV News

"Lỡ có ai trượt chân, hay thanh tra thành phố đi ngang thấy tuyết còn đó, một chiếc vé phạt sẽ được nhét vào hòm thư trước nhà. Nên dù lưng đau, tay mỏi vẫn phải cặm cụi xúc với tinh thần tự nguyện cao độ, không có 'nhưng'", chị Nga nói.

Nếu chủ nhà không nộp phạt, khoản này có thể được cộng dồn vào hóa đơn thuế bất động sản. Các trường hợp xử phạt phổ biến nhất thường xuất phát từ phản ánh của hàng xóm. Theo giới quan sát, điều này khiến dọn tuyết được xem là hành động mang tính cộng đồng, có thể phản ánh mức độ quan hệ với láng giềng.

Giới chức Canada cũng khuyến khích người dân coi dọn tuyết là một bài tập thể lực, đề nghị họ giúp đỡ người cao tuổi, người khuyết tật. Trẻ em, thiếu niên Canada đôi khi cũng đề nghị dọn tuyết hộ cho các gia chủ, có thể vì tốt bụng, hoặc muốn kiếm thêm tiền và tích lũy giờ tình nguyện.

Một số người còn dùng máy thổi tuyết, thuê dịch vụ dọn tuyết chuyên nghiệp. Ngoài ra, nếu sở hữu ôtô, chủ nhà cũng có trách nhiệm làm sạch tuyết trên cửa kính, gương chiếu hậu, nắp capo, nóc xe và cốp xe.

Đức Trung