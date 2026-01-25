Người Việt giảm mua xe máy xăng

Lượng xe máy của 5 hãng gồm Honda, Yamaha, SYM, Suzuki và Piaggio (VAMM) bán ra năm 2025 đạt hơn 2,6 triệu chiếc, giảm 1,5% so với 2024.

Có 709.034 xe máy bán ra trong quý IV/2025, giảm 6,8% so với 2024, theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM). Tổng doanh số bán hàng năm 2025 của 5 hãng thuộc VAMM là Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki và SYM đạt 2.615.057 xe, giảm 1,5% so với 2024.

Toàn bộ xe máy bán ra của VAMM hầu hết là xe máy xăng. Yamaha bán mẫu xe điện Neo's, Honda phân phối chiếc ICON e: nhưng doanh số không đáng kể. Trong khi các thành viên còn lại đều chưa có sản phẩm thuần điện.

Doanh số hơn 2,6 triệu xe kể trên chưa phản ánh đầy đủ dung lượng thị trường. Bởi ngoài 5 hãng VAMM, người Việt còn có các lựa chọn từ VinFast, Dat Bike, Yadea... Hay các hãng môtô như BMW Motorrad, Ducati, Triumph, Kawasaki, Harley-Davidson, KTM.

Trong số các thành viên VAMM, chỉ Honda công bố số liệu bán hàng cụ thể. Hãng Nhật bán 2.245.562 xe trong 2025, tăng 4,6% so với 2024, tiếp tục thống trị mảng xe hai bánh tại Việt Nam. Thị phần xe máy của Honda 2025 đạt khoảng 85,9%, tính riêng trong nội bộ VAMM.

Mức bán xe máy 2025 của VAMM thuộc một trong những năm thấp nhất ở thập niên qua. Doanh số 2025 của 5 hãng xe chủ lực thị trường xe máy Việt chỉ cao hơn 2021, năm thị trường chịu ảnh hưởng mạnh bởi dịch Covid-19 và 2023, năm nhu cầu giảm dần sau giai đoạn mua sắm bùng nổ hậu Covid-19 (2022).

Người dân di chuyển bằng xe máy trên một tuyến đường ở TP HCM. Ảnh: Thành Nhạn

Theo các chuyên gia trong ngành, mức giảm 1,5% của VAMM cho thấy nhu cầu về xe máy xăng bắt đầu chững lại khi một trong những thị trường lớn nhất cả nước là Hà Nội chuẩn bị triển khai kế hoạch cấm xe máy xăng ở các tuyến đường thuộc Vành đai 1 từ giữa 2026 trở đi. TP HCM, một thị trường trọng điểm khác, cũng có kế hoạch hạn chế xe máy xăng từ 2028.

Ngoài yếu tố về chính sách, cạnh tranh của các hãng thuần xe máy điện như VinFast, Dat Bike, Yadea với chính sách khuyến mãi, thu xăng đổi điện... tạo thêm nhiều lựa chọn cho khách hàng. Điều này tạo áp lực lên các hãng xe máy truyền thống vốn mạnh ở mảng xe xăng.

Honda Việt Nam công bố kế hoạch ra mắt sản phẩm mới thuần điện ở phân khúc phổ thông (khoảng trên, dưới 20 triệu đồng) từ đầu 2027. Trước đó, hãng mở bán mẫu xe máy điện thứ 3 là UC3, bên cạnh ICON e: và CUV e:. Đồng thời bắt đầu lắp ráp xe máy điện trong nước từ giữa 2026. Yamaha gia nhập danh sách các hãng phát triển trạm đổi pin phục vụ xe máy điện, sau những Selex Motors, VinFast, Honda.

Thị trường xe máy 2026 được dự đoán sẽ tiếp tục xu hướng chuyển đổi từ xăng sang điện, đặc biệt tại Hà Nội, TP HCM, những thành phố lớn triển khai kế hoạch hạn chế xe máy xăng sớm nhất cả nước. Cạnh tranh giữa các hãng cũng khốc liệt hơn khi ngoài Honda, doanh số nhiều hãng xe máy xăng đang sụt giảm.

Thành Nhạn