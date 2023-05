Người Việt giảm mua vàng

Nhu cầu tiêu thụ vàng của người Việt trong quý I giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái, theo Hội đồng Vàng Thế giới.

Báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) mới đây cho biết tiêu thụ vàng tại Việt Nam quý vừa qua đạt 17,2 tấn, giảm 2,4 tấn so với cùng kỳ 2022. Trong đó, tiêu thụ vàng thỏi và xu vàng giảm từ 14 tấn trong quý I năm ngoái xuống còn 12,6 tấn. Vàng trang sức giảm 18%, từ 5,6 tấn xuống 4,6 tấn.

Ông Shaokai Fan, Giám đốc điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc), kiêm Giám đốc Toàn cầu về Ngân hàng Trung ương của Hội đồng Vàng thế giới (WGC), cho biết việc giảm này do hiệu ứng cơ sở, với mức nền so sánh cao khi quý I/2022 là quý người Việt có nhu cầu mua vàng trang sức mạnh nhất kể từ năm 2007.

Thời điểm đó, các chuyên gia cho biết lạm phát gia tăng và sự suy yếu của tiền đồng đã làm tăng sức hấp dẫn đối với vàng thể hiện qua phí bảo hiểm trong nước cao. Các lễ hội địa phương bao gồm dịp Tết Âm lịch, ngày lễ tình nhân và vía Thần Tài đã hỗ trợ nhu cầu vàng trang sức tăng cao, cùng với sự phục hồi của hoạt động kinh doanh về mức trước Covid.

Song song đó, sức mua vàng trang sức của người Việt đầu năm nay chỉ tích cực vào dịp Tết Nguyên đán rồi giảm dần trong tháng 2, 3 do giá kim loại quý tăng cao. Giá vàng thế giới trung bình quý I là 1.890 USD một ounce.

Kết quả kinh doanh quý vừa qua của các doanh nghiệp trong ngành cũng phản ánh xu hướng do WGC ghi nhận. Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) có doanh thu thuần ba tháng đầu năm là 9.753 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức nền cao kỷ lục của cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu trang sức bán sỉ và vàng 24K giảm nhẹ so với cùng kỳ 2022.

Tại phiên họp thường niên hôm 27/4, bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ nói quý đầu năm luôn là nền tảng cho cả năm bởi có mùa cao điểm bán hàng trước Tết Nguyên đán, vía Thần Tài và lễ Tình nhân nhưng năm nay công ty cảm nhận khó khăn ngay giai đoạn này.

"Thị trường hiện tại rất mờ mịt và không loại trừ phương án còn chuyển biến xấu hơn", bà Dung nói. Dù vậy, người đứng đầu PNJ cho rằng có 50% xác suất sức mua có thể hồi phục vào 3 tháng cuối năm.

Theo WGC, tổng nhu cầu vàng của thế giới quý I đạt 1.174 tấn, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ 2022. Tiêu thụ vàng trang sức duy trì ổn định với 478 tấn nhờ người Trung Quốc tăng mua sau phong tỏa, bù lại cho cầu yếu của Ấn Độ.

Trong khi đó, nhu cầu đầu tư vào vàng thỏi và xu vàng tăng 5%, đạt 302 tấn. Các ngân hàng trung ương cũng góp phần kích cầu bằng cách bổ sung 228 tấn vào các kho dự trữ, đạt mức kỷ lục trong dữ liệu thống kê quý I.

Bà Louise Street, Chuyên gia Nghiên cứu Thị trường Cấp cao của WGC nhận xét thị trường vàng thế giới ba tháng đầu năm diễn biến phức tạp. Do nhiều yếu tố kinh tế và nhu cầu khác nhau, tăng trưởng ở một số khu vực bù đắp cho suy giảm ở các khu vực khác. "Điểm chung ở các thị trường chính là sự quan tâm của các nhà đầu tư đến vàng để bảo vệ giá trị tài sản trong thời kỳ bất ổn tài chính", bà nói.

Chuyên gia này dự báo nhu cầu đầu tư vào vàng sẽ tăng trong năm nay, đặc biệt là khi rào cản từ USD và việc tăng lãi suất đang giảm dần. Cùng với đó, các ngân hàng trung ương có khả năng tiếp tục mua vào mạnh mẽ, trở thành một trong những động lực chính của nhu cầu vàng năm 2023.

"Khi một số nền kinh tế đang đứng trên bờ vực suy thoái, vai trò của vàng như một tài sản chiến lược, dài hạn có thể trở nên vô cùng quan trọng, bởi kênh tài sản này đã chứng tỏ khả năng mang lại lợi nhuận tích cực trong 5 trên tổng số 7 cuộc suy thoái gần đây", bà Louise Street nói.

Dỹ Tùng