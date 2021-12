'Người Việt dùng còi xe vô tội vạ'

Các nước văn minh việc sử dụng còi xe vô cùng hạn chế, trong khi tại Việt Nam tài xế rất thích dùng còi, từ xe máy tới ôtô.

Tôi cho rằng, việc sử dụng còi xe tại Việt Nam ngày càng xấu và trở thành vấn nạn. Đèn đỏ còn vài giây chưa chuyển xanh, xe sau cũng bóp còi hoặc xe đi từ xa tít cũng bóp còi không ngừng, phía trước tắc đường cả đoàn xe dừng chờ cũng vẫn bóp còi, không vui không buồn cũng bóp còi.

Ngoài ra, khi ngồi trong nhà quan sát ra đường tôi thấy thế hệ trẻ bây giờ sao vô ý thức, thay đổi kết cấu còi xe so với nhà sản xuất, gắn còi xe sai mục đích. Hình như, họ mua được chiếc ôtô nên muốn độ làm sao tiếng còi xe nghe phải to nhất để chú ý hay gây khó chịu nhất có thể với người đi đường. Khi đã điều khiển được chiếc xe hơi thì ít ra cũng phải có văn hoá, ai lại lấy còi tàu (vượt ngưỡng cho phép 90-115db) và gắn bên hông xe không vậy. Nói những người này dân trí thấp thì lại tự ái, đổ lỗi do xe 2 bánh, do xe phía trước cản trở.

Tôi xin hỏi mấy người "độ" còi xe, nếu có một chiếc xe máy gây cản trở trên đường thì các ông bóp còi khiến bao nhiều người đi trên đường cùng phải nghe, cùng phải giật mình, thoả mãn lắm sao? Còn chưa kể một số người lái taxi hoặc xe dịch vụ, cũng bấm còi vô tội vạ ngay cả khi đi đường vào khu dân cư gây mất trật tự ảnh hưởng già trẻ lớn bé.

Tôi có đôi lời phản ánh, mong những người cố tình hay vô ý bấm còi vô tội vả điều chỉnh lại hành vi của mình để tham gia giao thông một cách văn minh hơn, trảnh làm ảnh hưởng đến người khác.

Thân!

Độc giả Nhựt Thanh Nguyễn