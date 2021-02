Người Việt đi tour hang động tăng kỷ lục giữa Covid-19

Quảng BìnhLượng khách Việt đi các tour Sơn Đoòng, Tú Làn... năm 2020 của công ty Oxalis cao hơn gấp 3 lần những năm trước.

Trong năm vừa qua, công ty Chua Me Đất (Oxalis Adventure) - đơn vị khai thác tour mạo hiểm tại Quảng Bình, đón gần 7.000 khách du lịch, giảm 50% so với năm 2019, mang về doanh thu 70 tỷ đồng. Lượng khách du lịch Việt Nam là hơn 6.000 người, gấp từ 3 lần so với 9 năm hoạt động trước đó, khi khách du lịch quốc tế thường chiếm 80% tổng số khách đi tour. Đặc biệt trong tháng 6 và 7, khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động chương trình kích cầu du lịch nội địa, lần đầu tiên trong lịch sử, các tour du lịch của công ty kín chỗ 100%.

Trong năm 2020, tour Sơn Đoòng đón 600 khách, trong đó có 550 du khách Việt Nam. Giá tour Sơn Đoòng khoảng 550 USD/ một ngày, tương đương hoặc lớn hơn các tour nghỉ dưỡng tại khách sạn 5-6 sao. Ảnh: Ngô Trần Hải An

Khẳng định kết quả đạt được trong năm qua một phần là nhờ may mắn, ông Nguyễn Châu Á, giám đốc công ty nhận định, hướng khai thác du lịch gắn với trải nghiệm thiên nhiên, đi theo nhóm nhỏ của công ty phù hợp với tâm lý của du khách sau khi Covid-19 bùng phát.

Ngoài ra, năm ngoái du khách không thể du lịch nước ngoài nhưng lại có nhu cầu khám phá các tour mới lạ, chất lượng; đồng thời có nhiều chương trình giảm giá kích cầu. "Rất may mắn sau khi trải nghiệm tour, nhiều du khách giới thiệu với bạn bè, giúp điểm đến Tú Làn trong mùa hè qua 'nóng' hơn bao giờ hết", ông nói.

Nhận định năm 2020 là một năm vô cùng khó khăn với ngành du lịch, song ông Châu Á cho biết lợi thế của công ty là bộ máy tinh gọn và dựa vào nguồn nhân lực địa phương.

Không đặt cao vấn đề lợi nhuận, điều ông tự hào nhất là trong năm qua là công ty luôn sẵn sàng khởi động lại bất cứ khi nào được phép và doanh thu có thể đảm bảo để bộ máy tự vận hành và "nuôi sống" toàn bộ nhân viên, không ai mất việc làm. "Đại dịch Covid-19 đến rất bất ngờ và những người làm du lịch đều chưa có kinh nghiệm xử lý các tình huống khẩn cấp như vậy. Tuy nhiên, lợi thế của chúng tôi là đóng quân ở vùng nông thôn, những nhân viên tại điểm còn làm nông, họ có vườn tược và công việc khác để đảm bảo đời sống", ông nói.

Công ty hiện có 500 nhân viên, trong đó có 350 porter là người dân địa phương, làm việc theo ngày công. Trong 2,5 tháng tạm dừng hoàn toàn tour vì dịch bệnh, công ty hỗ trợ một triệu đồng/người mỗi tháng, bên cạnh gạo và thực phẩm. Vì vậy, mục tiêu còn lại là đảm bảo việc làm cho 150 nhân viên văn phòng. Ông Châu Á cho biết đã có kế hoạch đủ để đảm bảo duy trì hoạt động trong 6-10 tháng nếu tour phải tạm dừng lâu dài.

Theo khảo sát với 6.000 người do Oxalis thực hiện trong tháng 12/2020, 87,2% số người lựa chọn du lịch gắn với khám phá thiên nhiên. Ngoài ra, 77,5% số người lựa chọn du lịch ngắn trong 3-5 ngày và 62,1% lựa chọn giới thiệu tour của công ty với bạn bè, người thân. Ảnh: NVCC

Tính đến tháng 2, tour Sơn Đoòng trong năm 2021 của công ty chỉ còn trống 185 chỗ, trên tổng số 1.000 chỗ; tour Tú Làn 4 ngày đã kín chỗ một nửa, còn trống 287 chỗ. Bên cạnh áp dụng chương trình khuyến mãi, tập trung đón khách nội địa, công ty sẽ không ngừng quảng bá, kết nối với du khách quốc tế, để họ có thể tiếp nhận thông tin và chiêm ngưỡng phong cảnh đẹp của Việt Nam.

Ông Howard Limbert, Chuyên gia Hang động Hoàng Gia Anh - Giám đốc Kỹ thuật và an toàn của công ty, cho biết, đơn vị này đã thực hiện quy trình vệ sinh trong suốt thời gian làm việc, trước khi Covid-19 bùng phát. Các phòng làm việc, khu cắm trại, trang thiết bị... được khử khuẩn trước và sau khi khách rời đi.

Để đảm bảo an toàn trong Covid-19, công ty thực hiện quy trình sàng lọc khách, không đón những du khách đến từ vùng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Du khách tham gia tour thực hiện khai báo y tế. Trong vòng 14 ngày, khách đi qua vùng dịch sẽ được yêu cầu dời hoặc hủy tour có hoàn tiền. Du khách tham gia tour cần thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay...

