Người Việt đi Campuchia, Nhật Bản nhiều nhất năm 2025

Gần hai triệu người Việt đi Campuchia và Nhật Bản trong năm 2025, chiếm gần 30% tổng số lượt người Việt xuất ngoại.

Theo số liệu từ Cục Thống kê công bố hôm 5/1, số người Việt xuất cảnh là 6,7 triệu lượt, tăng 26,4% so với năm ngoái, trong đó điểm đến chủ yếu nằm ở khu vực châu Á.

Số liệu từ Bộ Du lịch Campuchia công bố hôm 26/12 cho thấy Việt Nam là thị trường gửi khách lớn nhất đến quốc gia này, với 1,11 triệu lượt, chiếm hơn 20% tổng lượng khách quốc tế đến. Với thành tích này, Campuchia cũng trở thành điểm hút nhiều khách Việt nhất năm 2025.

Thị trường tiếp theo ghi nhận đón lượng khách Việt cao là Nhật Bản, với gần 635.000 lượt khách Việt (tính đến hết tháng 11/2025) và chiếm gần 10% lượng khách Việt xuất ngoại cả năm. Những thị trường tiếp theo cũng được khách Việt đến đông là Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia. Lượng khách Việt đi Mỹ (tính đến tháng 11), theo Cục Quản lý Thương mại Quốc tế Mỹ, đạt hơn 118.000 lượt. Trung Quốc đại lục, Singapore chưa có thống kê chính xác.

Phó Tổng giám đốc công ty Du lịch Việt Phạm Anh Vũ nhận định phần lớn điểm đến thu hút nhiều khách Việt ghé thăm năm 2025 đều là các tuyến truyền thống và có nhiều lợi thế.

Singapore, Malaysia, Thái Lan, Đài Loan có nhiều chuyến bay thẳng từ các thành phố Việt Nam như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng. Thời gian bay ngắn, 2-4 tiếng, giá vé cạnh tranh nhờ có nhiều hãng hàng không và tần suất cao. Chi phí tour vừa túi tiền (dưới 15 triệu đồng), dễ thu hút khách đi lần đầu ra nước ngoài.

Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông công ty du lịch Vietluxtour Trần Thị Bảo Thu cho rằng sự lên ngôi của Nhật Bản và Hàn Quốc năm nay là kết quả do hiệu ứng "tỷ giá" và "văn hóa" mang lại. Tỷ giá hối đoái của đồng yên Nhật và won Hàn trong năm 2025 ở mức "rất tốt", giúp chi phí tour, mua sắm, đi lại tại hai quốc gia này vừa túi tiền với khách Việt hơn bao giờ hết. Sức hút mềm đến từ làn sóng văn hóa (Hallyu của Hàn, Anime của Nhật) và ẩm thực là động lực thu hút nhóm khách trẻ và các gia đình trẻ lên đường.

Hoa anh đào nở tại Tokyo. Ảnh: Travel caffeine

Khách Việt đi Mỹ nhiều do điểm đến có cộng đồng người Việt đông, các đường bay nối chuyến thuận tiện qua Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc và bản thân Mỹ cũng trở thành cái tên hút khách toàn cầu, không riêng khách Việt.

Về số lượt khách Việt đi Campuchia, nhiều chuyên gia nhận định có thể con số 1,11 triệu lượt này phần lớn gồm người Việt sang kinh doanh, công tác, thăm thân thay vì khách du lịch đơn thuần. Theo khảo sát nhanh từ VnEpxress, năm 2025, lượng khách đặt tour đi Campuchia du lịch chiếm tỷ lệ thấp, không đáng kể do e ngại tình hình xung đột biên giới Campuchia - Thái Lan.

Bà Thu nhận định năm 2025 nhu cầu xuất ngoại của khách Việt mạnh, lượng tour được bán tại công ty tăng 20-30% so với cùng kỳ 2024. Nếu những năm trước đó, khách Việt thường xuất ngoại với tư duy "đi được là đi", năm 2025, khách Việt đi nhiều hơn nhưng cũng "tính toán thông minh" hơn và chọn điểm đến theo ba tiêu chí dễ đi - đáng trải nghiệm - kiểm soát ngân sách.

Du khách Việt cũng không còn quá đặt nặng yếu tố giá rẻ làm điều kiện tiên quyết. Thay vào đó, khách sẵn sàng chi trả cao hơn để đổi lấy những trải nghiệm đáng nhớ, dịch vụ an toàn, hành trình độc đáo.

Phương Anh