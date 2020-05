Người Việt đang dần chán iPhone 7 Plus

iPhone 7 Plus mất dần vị trí dẫn đầu tại Việt Nam và đang bị thay thế bởi các mẫu iPhone mới giá cao hơn, như iPhone 11, iPhone 8 Plus.

Theo thống kê của FPT Shop trong quý I năm nay, doanh số iPhone 7 Plus chỉ đứng thứ tư trong danh sách iPhone bán chạy nhất, xếp trên là iPhone 11, iPhone 11 Pro Max và iPhone 8 Plus.

Tại hệ thống CellphoneS, người dùng cũng dần quay lưng với các mẫu iPhone cũ như 7 Plus. Doanh số của sản phẩm này chỉ đạt 8% tổng doanh số iPhone bán ra trong quý vừa qua, bằng 1/3 so với doanh số của iPhone 11.

Riêng tại Thế Giới Di Động, lượng người mua iPhone 7 Plus vẫn tương đối nhiều, nhưng dần bị đuổi kịp bởi loạt iPhone 11 và iPhone 8 Plus.

iPhone 7 Plus từng là chiếc iPhone bán chạy nhất trong năm 2019. Ảnh: Lưu Quý

iPhone 7 Plus đang bị coi là lỗi thời. Đầu năm 2020, iPhone 7 Plus có giá chính hãng khoảng 12 đến 14 triệu đồng. Nhiều người đánh giá đây là mức giá cao cho một chiếc máy đã 4 năm tuổi.

Lan Hương (Thanh Xuân, Hà Nội), một người dùng Android nhiều năm, đang có ý định chuyển sang iPhone với ngân sách khoảng 15 triệu đồng. Ban đầu, iPhone 7 Plus 128 GB, iPhone 8 Plus 64 GB và iPhone XR được Hương đưa vào "tầm ngắm". Nhưng đến khi ra cửa hàng trải nghiệm các mẫu iPhone đang bày bán, cô quyết định chi thêm bằng hình thức trả góp, để sở hữu iPhone 11 64 GB với mức giá khuyến mãi khoảng 19 triệu đồng. Mặc dù vượt ngân sách, Hương "hài lòng với lựa chọn của mình". "iPhone 7 Plus giá rẻ hơn, nhưng có thể chỉ sử dụng khoảng 1 - 2 năm là phải nâng cấp, trong khi với iPhone 11, tôi có thể dùng thêm ít nhất 3 - 4 năm nữa. Về lâu dài, mua iPhone 11 sẽ kinh tế hơn", Hương nói.

Đại diện một nhà bán lẻ cho rằng iPhone 7 Plus từng bán tốt bởi nó hội tụ đủ 3 yếu tố: thương hiệu, tính năng và mức giá. "Mẫu máy này xuất hiện trên thị trường từ lâu, đủ để khách hàng biết chất lượng sản phẩm ra sao nên thậm chí nhiều người yên tâm đặt hàng online. Mức giá khoảng 12 triệu đồng lại là rẻ nhất với một smartphone chính hãng từ Apple, trong khi vẫn đầy đủ các tính năng, như chụp ảnh chân dung, kháng nước, màn hình lớn và được cập nhật hệ điều hành mới nhất", anh nói.

Tuy nhiên, theo anh Thế Quyết, một người kinh doanh điện thoại tại Vĩnh Phúc, iPhone 7 Plus mặc dù vẫn là một chiếc điện thoại tốt và có thể nâng cấp lên iOS cao nhất, do ra mắt đã lâu, thiết kế của máy đã lỗi thời và một số tính năng hoạt động chậm. "Cửa hàng vẫn bán được iPhone 7 Plus cho các khách hàng như học sinh, sinh viên, người lớn tuổi. Còn với những người có điều kiện kinh tế, hầu hết họ chọn iPhone XR, XS/XS Max hoặc bộ ba iPhone 11", anh Quyết nói.

iPhone 7 Plus dần bị thế chỗ bởi iPhone 11

Tại FPT Shop, bộ ba iPhone 11 chiếm gần 70% doanh thu iPhone trong quý I. Riêng iPhone 11 trở thành sản phẩm bán chạy nhất, đứng trên iPhone 7 Plus 3 bậc.

Tại nhiều đại lý khác, vị trí dẫn đầu của iPhone 7 Plus suốt năm 2019 đã được thế chỗ bởi iPhone 11. Mặc dù giá chênh lệch nhau gấp đôi, việc iPhone 11 bán chạy hơn iPhone 7 Plus lại không bất ngờ với nhiều người.

iPhone 11 (phía trên) giá gần 20 triệu đồng, là iPhone bán chạy top đầu Việt Nam. Ảnh: Lưu Quý.

Huy Tân, đại diện một hệ thống bán lẻ di động lớn cho biết, nếu xét về hiệu năng trên mức giá, iPhone 11 là sản phẩm đáng mua nhất hiện nay. Mặc dù sản phẩm có nhiều nét kế thừa từ iPhone XR (vốn ít được chuộng ở Việt Nam), nhờ tên gọi mới, cụm camera kép cùng ngoại hình nhiều màu sắc và chip Apple A13 Bionic tương tự iPhone 11 Pro/Pro Max, sản phẩm tạo cho người dùng cảm giác "đáng tiền" hơn.

Đại diện một hệ thống bán lẻ khác cũng nhận định rằng, mặc dù thị trường vẫn còn cả iPhone 8 Plus, iPhone XR và sắp tới là iPhone SE, nếu iPhone 7 Plus giảm sức hút, sản phẩm thay thế xứng đáng nhất chính là iPhone 11.

iPhone 11 không chỉ được chuộng ở Việt Nam, mà còn trên toàn thế giới. Theo thống kê của Canalys trong quý I, iPhone 11 là chiếc smartphone bán chạy nhất thế giới với doanh số trên 18 triệu đơn vị, cao gấp đôi so với sản phẩm về thứ hai là Xiaomi Redmi Note 8. Trong năm 2019, mặc dù chỉ có mặt trên thị trường trong 4 tháng cuối năm, nhưng iPhone 11 cũng vươn lên trở thành chiếc điện thoại bán chạy thứ hai, chỉ sau iPhone XR.

iPhone 11 ra mắt vào tháng 9/2019. Sản phẩm được coi là phiên bản kế thừa của iPhone XR, nhưng giá rẻ hơn. iPhone 11 có màn hình 6,1 inch, chip Apple A13 Bionic, RAM 4GB. Máy được trang bị cụm camera kép phía sau 12 megapixel, cho phép chụp ảnh chân dung và góc rộng, cùng với đó là pin 3.110 mAh có sạc không dây và sạc nhanh, bảo mật bằng Face ID. Tại Việt Nam, iPhone 11 hiện có giá khoảng 19 - 22 triệu đồng cho phiên bản bộ nhớ 64 GB.

iPhone 7 Plus ra đời từ năm 2016. Máy sử dụng thiết kế cũ với viền dày, màn hình 5,5 inch, chip Apple A10 Fusion, RAM 3GB. Máy cũng có camera kép nhưng sử dụng ống kính tele 2x và có tính năng chụp ảnh chân dung. iPhone 7 Plus sử dụng vân tay, không có sạc nhanh hay sạc không dây. Phiên bản bộ nhớ 32 GB của iPhone 7 Plus hiện được bán với giá khoảng 10 - 13 triệu đồng.

Lưu Quý