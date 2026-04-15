Người Việt có thể kết nối dữ liệu Gmail, YouTube để cá nhân hóa Gemini

Trí thông minh cá nhân, tính năng kết nối dữ liệu người dùng trên các sản phẩm Google để cung cấp câu trả lời cá nhân hóa, được triển khai tại Việt Nam.

Trong thông báo ngày 15/4, Google cho biết Việt Nam là một trong những thị trường tiếp theo được triển khai Trí thông minh cá nhân (Personal Intelligence), sau khi tính năng có mặt tại Mỹ hồi đầu năm.

Tính năng nằm trong chatbot Gemini, kết nối thông tin từ nhiều ứng dụng của Google mà người dùng đang sử dụng như Gmail, Google Photos, Search. Theo Google, cách này giúp biến Gemini thành một "trợ lý dành riêng" khi kết nối dữ liệu từ nhiều hệ thống riêng lẻ.

Chẳng hạn khi người dùng có nhu cầu đi Đà Lạt, họ có thể đã có thông tin đặt vé trong Gmail, có các bức ảnh chụp địa điểm dự kiến đến trong Photos, xem các video trải nghiệm trên YouTube, tìm kiếm thông tin trên Search. Người dùng lúc này có thể yêu cầu Gemini "tổng hợp kế hoạch đi Đà Lạt của tôi".

Logo ứng dụng AI Google Gemini trên điện thoại. Ảnh: Lưu Quý

Theo Google, khi đó, chatbot này sẽ không chỉ thực hiện một lệnh tìm kiếm thông thường, mà sẽ có thể tổng hợp các thông tin đặt chỗ thành một lịch trình đầy đủ, gợi ý nhà hàng dựa trên video về xu hướng ẩm thực địa phương mà người dùng đã xem, thậm chí tìm các ảnh chụp màn hình bản đồ địa phương hoặc ảnh một món quà mà người dùng đã lưu từ nhiều tuần trước đó.

Để kích hoạt, người dùng có thể mở Gemini, vào Cài đặt và trợ giúp, chọn Các ứng dụng có thể kết nối.

Gã khổng lồ tìm kiếm cũng khẳng định người dùng hoàn toàn có quyền kiểm soát việc liên kết ứng dụng nào và quy trình thiết lập được thiết kế "để đảm bảo sự đơn giản và bảo mật tuyệt đối".

Theo Google, trí thông minh cá nhân của hãng sở hữu hai thế mạnh cốt lõi: khả năng lập luận trên các nguồn dữ liệu phức tạp; và truy xuất chi tiết cụ thể. Chẳng hạn, từ một email hoặc ảnh chụp, hệ thống có thể trả lời câu hỏi của người dùng. Gemini thường kết hợp cả hai khả năng này, xử lý xuyên suốt văn bản, hình ảnh và video để đưa ra những câu trả lời dành riêng cho từng người dùng. Trong câu trả lời, chatbot cũng sẽ trích dẫn hoặc giải thích thông tin mà nó đã sử dụng từ các nguồn được kết nối nào để người dùng xác minh khi cần. Tuy nhiên, Google cũng thừa nhận tính năng này "đôi khi sai sót" do có thể chưa hiểu đúng các ngữ cảnh đặc biệt hoặc đa dạng từ người dùng.

Ngoài ra, hãng cũng khẳng định có thiết lập hàng rào với các dữ liệu nhạy cảm, và các dữ liệu từ hộp thư Gmail hay thư viện Google Photos sẽ không được dùng để huấn luyện mô hình.

"Mục tiêu của chúng tôi là cải thiện trải nghiệm của bạn trong khi vẫn giữ dữ liệu của bạn bảo mật và hoàn toàn do bạn kiểm soát", thông báo có đoạn.

Giao diện chọn các ứng dụng có thể kết nối vào Gemini. Ảnh chụp màn hình

Trí thông minh cá nhân trên Gemini sẽ được triển khai tại Việt Nam bắt đầu từ các tài khoản đã đăng ký gói AI Plus, Pro và Ultra đủ điều kiện và "đặt mục tiêu sẽ mang tính năng này đến với những người dùng miễn phí trong vài tuần tới". Khi đã được bật, tính năng này sẽ hoạt động xuyên suốt trên nền tảng Web, Android và iOS và với tất cả các mô hình trong trình chọn mô hình của Gemini.

Lưu Quý