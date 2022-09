iPhone 14 xách tay được rao giá 60 triệu đồng

Một số cửa hàng điện thoại xách tay đã lên kế hoạch sang Singapore hoặc Thái Lan để mua iPhone 14 và rao giá đắt gấp đôi giá chính hãng.

"Nhận đặt cọc số lượng giới hạn iPhone 14 Pro, 14 Pro Max về Việt Nam sớm nhất, giá trên dưới 60 triệu đồng", Minh Hải, chủ một cửa hàng kinh doanh đồ Apple ở Hai Bà Trưng (Hà Nội) nhắn trong nhóm khách hàng quen. "Chậm một ngày, giảm hai triệu đồng hoặc hoàn cọc, mọi người chỉ cần cọc hai triệu đồng mỗi chiếc. Hứa chắc chắn có máy".

Ngọc Thành, quản lý cửa hàng điện thoại ở Quận 3, TP HCM, cũng có kế hoạch mua iPhone 14 về bán nhưng cho biết giá sẽ "theo thị trường lúc đó". "Ngoài Singapore, năm nay Thái Lan cũng bán sớm iPhone ngay trong đợt đầu, nếu giờ bay thuận lợi, dễ mua, chúng tôi có thể sang đây xếp hàng", anh Thành nói.

Đa số các chủ cửa hàng cho biết chỉ mua iPhone 14 Pro hoặc 14 Pro Max. "Đây là hai dòng máy dễ bán nhất và được những người muốn sở hữu sớm ưa chuộng. Màu tím chắc chắn sẽ được săn lùng nhiều nên chúng tôi phải đặt sớm", đại diện một cửa hàng nói.

Nhận định iPhone 14 Pro có sức hút lớn hơn iPhone 13 Pro năm ngoái nhờ thiết kế phần khuyết màn hình mới, nhưng giới buôn tỏ ra thận trọng khi nói về cơ hội cho hàng xách tay. "Hàng chính hãng có giá tốt và bán chỉ sau khoảng một tháng nên lượng máy xách tay về Việt Nam chắc chắn không nhiều. Giá cũng sẽ nhanh chóng hạ nhiệt nên chúng tôi đa số chỉ mua theo đơn đặt trước", anh Hải chia sẻ.

iPhone 14 Pro/Pro Max bỏ "tai thỏ" thay bằng Dynamic Island khiến nhiều người hào hứng. Ảnh: Trần Hiệp

iPhone 14 được đặt hàng từ ngày 9/9 và "lên kệ" chính thức từ ngày 16/9. Riêng iPhone 14 Plus có mặt muộn hơn vào đầu tháng 10. Tại Đông Nam Á, Thái Lan và Singapore là hai thị trường đầu tiên bán điện thoại mới của Apple. Người mua có thể đặt trước hoặc xếp hàng tại Apple Store ở mỗi nước để đảm bảo được mua sớm nhất.

Các hệ thống bán lẻ tại Việt Nam cho biết iPhone 14 sẽ được bán sớm, dự kiến đầu tháng 10. iPhone 14 được dự đoán có giá từ 25 triệu đồng, iPhone 14 Plus từ 28 triệu đồng, iPhone 14 Pro từ 31 triệu đồng và 14 Pro Max là từ 34 triệu đồng.

Do quy định của Apple, các đại lý ủy quyền tại Việt Nam không được cho người dùng đặt tiền trước. Tuy nhiên, theo khảo sát của một số hệ thống lớn, số lượng người đăng ký nhận thông tin, quan tâm đến sản phẩm đạt mức kỷ lục, cao hơn nhiều so với iPhone 13 năm ngoái. Trong đó, 14 Pro Max là thiết bị được quan tâm nhất.

Bộ bốn iPhone 14 vẫn giữ thiết kế vuông vắn với khung viền phẳng nhưng lần đầu phân cấp rõ rệt giữ hai dòng tiêu chuẩn và dòng Pro. Trong đó, iPhone 14 và 14 Plus vẫn sử dụng màn hình tai thỏ, chip A15 Bionic như thế hệ trước. Hai model Pro chuyển sang màn đục lỗ, tần số làm tươi hỗ trợ từ 1 Hz tới 120 Hz, thêm tính năng màn hình luôn hiển thị Always on Display, chip A16 Bionic, camera chính 48 megapixel, hỗ trợ quay phim 8K.

Hoài Anh