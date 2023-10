Người Việt chuộng mẫu iPhone 15 nào nhất?

iPhone 15 và 15 Plus có tỷ lệ mua cao gấp đôi năm ngoái ở nhiều hệ thống, nhưng hai phiên bản Pro vẫn được yêu thích nhất.

Sau một tuần mở bán từ 29/9, đa số hệ thống bán lẻ đã hết các phiên bản "hot" như iPhone 15 Pro và 15 Pro Max màu titan tự nhiên, hay iPhone 15 và 15 Plus màu hồng, xanh. Dòng cao cấp hiện chủ yếu chỉ còn màu titan xanh với dung lượng cao, trong khi hai phiên bản thường còn màu trắng, đen, vàng nhưng cũng không đủ lựa chọn dung lượng.

Theo đại diện hệ thống Shopdunk, bộ đôi iPhone 15 và 15 Plus gây bất ngờ khi doanh số tốt hơn đáng kể. Bản tiêu chuẩn chiếm gần 20% trong số bốn model thế hệ mới, còn bản Plus là gần 10%. Tỷ lệ đợt đầu này cao gấp đôi năm ngoái, khi iPhone 14 và 14 Plus chỉ đóng góp khoảng 10% tổng doanh số.

"Năm nay, hai bản thường được trang bị Dynamic Island, cổng USB-C như bản Pro nên người dùng ít lăn tăn khi mua so với năm trước. Màu hồng và xanh được ưa chuộng nhất nhưng đáng tiếc lượng hàng về đợt đầu không nhiều", ông Đoàn Việt Dũng, CEO của hệ thống, lý giải.

iPhone 15 Plus màu hồng. Ảnh: Tuấn Hưng

Tương tự, ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện CellphoneS, cũng cho biết trong hai ngày đầu mở bán, tỷ lệ máy bán ra trên tổng máy trong kho (UB) của iPhone 15 Plus còn cao hơn iPhone 15 Pro Max (54,6% so với 51,1%). "Nhiều người ban đầu không định mua bản Plus, nhưng thay đổi quyết định sau khi trải nghiệm trực tiếp sản phẩm demo tại cửa hàng", ông Huy nói.

Ngoài cải tiến về màu sắc, tính năng, một lý do khác khiến bộ đôi iPhone 15 bán tốt hơn là giá rẻ hơn, theo đại diện Hoàng Hà Mobile. Năm ngoái, khi mới xuất hiện, 14 Plus có giá khởi điểm gần 28 triệu đồng, còn 15 Plus được bán với giá từ hơn 25 triệu đồng, thấp hơn gần 10 triệu đồng so với 15 Pro Max.

Trong khi đó, tương tự các năm trước, iPhone 15 Pro và 15 Pro Max vẫn được mua nhiều nhất nhưng tỷ trọng giảm nhẹ. Các hệ thống như TopZone (Thế Giới Di Động), FPT Shop, CellPhoneS, Shopdunk, Hoàng Hà Mobile đều cho biết hai model cao cấp chiếm khoảng 60-80% doanh số tuần đầu, trong khi các năm trước đạt mức 80-90%. Riêng iPhone 15 Pro Max màu titan tự nhiên không đủ sản phẩm để giao ngay từ khi mở đặt hàng vào 22/9.

Đại diện một đơn vị nhập khẩu cho biết năm nay các hệ thống bị động hơn trong việc phân bổ phiên bản, màu sắc, dung lượng do là năm đầu tiên Việt Nam bán sớm trong đợt hai. Apple chia máy theo kế hoạch có sẵn, chưa tương ứng với hồ sơ đăng ký của nhà bán lẻ, dẫn đến chưa sát với nhu cầu của người Việt. "Đợt đầu, số máy Pro màu titan xanh quá nhiều nên đa số hệ thống thừa màu này, dù doanh số nói chung đã tốt hơn so với dự kiến", người này nói.

Đây là năm thứ hai liên tiếp thị trường Việt Nam đạt doanh thu mở bán iPhone hơn 1.000 tỷ đồng. Trong đó, TopZone (Thế Giới Di Động) bán hơn 15.000 máy và doanh thu 500 tỷ đồng, chiếm gần 50% thị phần. Các hệ thống FPT Shop, CellPhoneS, ShopDunk, Hoàng Hà Mobile đưa ra doanh số từ 2.000 đến 7.000 máy. Tổng cộng, theo thống kê của một đơn vị nhập khẩu, chỉ trong ngày 29/9 đã có 35.000 phiên bản iPhone 15 được giao tới tay khách hàng.

Tuấn Hưng