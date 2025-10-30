Người Việt chi hơn tỷ USD mua hàng online mỗi tháng

Người Việt chi trung bình gần 34.000 tỷ đồng (khoảng 1,3 tỷ USD) để mua hàng trên Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki mỗi tháng.

Báo cáo thị trường sàn bán lẻ trực tuyến quý III của nền tảng dữ liệu thương mại điện tử Metric cho biết doanh số giao dịch (GMV) 9 tháng đầu năm trên Shopee, TikTok Shop, Lazada, Tiki đạt 305.900 tỷ đồng, tăng 34,35% so với cùng kỳ 2024.

Trung bình mỗi tháng, GMV đạt gần 34.000 tỷ đồng, tương đương 1,3 tỷ USD. Cùng giai đoạn 2024, con số này xấp xỉ một tỷ USD mỗi tháng và bao gồm thống kê từ Sendo khi còn là sàn bán lẻ đa ngành.

Quý III, doanh số 4 sàn đạt 103.600 tỷ đồng, tăng 22,25%. Theo Metric, thị trường đi lên nhờ tiêu dùng tăng, các sàn đẩy mạnh ưu đãi, hỗ trợ phí vận chuyển, đầu tư livestream và video nội dung ngắn để kích cầu.

Nông dân xã Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu livestream bán khoai sâm. Ảnh: TikTok Shop

Đến quý III, Shopee tiếp tục chiếm hơn một nửa GMV (56%) toàn ngành nhưng TikTok Shop đang tăng trưởng nhanh, với thị phần 41%. Thời gian qua, Shopee củng cố vị thế bằng loạt bắt tay với hai ông lớn mạng xã hội.

Hợp tác Youtube Shopping từ tháng 10/2024, hơn 2,4 triệu sản phẩm Shopee đã gắn vào các video trên nền tảng này, với thời lượng người xem tăng 500%. Tuần trước, "sàn cam" công bố cùng Meta làm tiếp thị liên kết, thí điểm cho người dùng livestream trên mạng Facebook gắn giỏ hàng của họ.

TikTok Shop tiếp cận nhà bán hàng cả chiều rộng lẫn chiều sâu để tăng độ phủ và gắn kết. Từ tháng 6, sàn này tổ chức chuỗi đào tạo pháp lý và thuế; đồng thời phổ cập bán hàng qua video và livestream đến nhiều nơi. Mới đây, chiến dịch tại xã Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu giúp TikTok Shop tiêu thụ hơn 300 tấn khoai sâm trong tháng 9 và 10.

Trước hoạt động rầm rộ của hai sàn lớn, Lazada vẫn duy trì ổn định thị phần GMV 3%, cho thấy khả năng giữ chân tập người dùng cốt lõi, theo Metric. Đây là sàn có giá trị đơn hàng trung bình tăng trưởng mạnh nhất và cao nhất 9 tháng qua.

Đáp ứng nhóm khách chi tiêu tốt, Lazada gần đây tập trung vào các chương trình gia tăng độ tin cậy hàng hóa, như hợp tác với các hãng sữa hay bắt tay G-Market (Hàn Quốc) cung cấp thêm hơn 20 triệu sản phẩm chính hãng

Metric dự báo doanh số của thị trường đạt 105.000 tỷ đồng trong quý IV, tăng trưởng 15% so với cùng kỳ. Động lực đến từ nhu cầu mua sắm trong cao điểm cuối năm. Các chiến dịch siêu sale như 11/11 và 12/12, cùng với dịp Lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sức mua trên toàn thị trường.

Ngành hàng thời trang, làm đẹp, đồ gia dụng và bách hóa - thực phẩm sẽ tiếp tục dẫn đầu doanh số. Nhiều khả năng các sàn sẽ đẩy mạnh hoạt động livestream bán hàng, ưu đãi miễn phí vận chuyển (freeship) và tăng cường năng lực logistics để đảm bảo trải nghiệm mua sắm, duy trì đà tăng trưởng, theo Metric.

