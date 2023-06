Người Việt chi hơn 2.000 tỷ đồng mua táo New Zealand

Năm ngoái, Việt Nam chi hơn 2.000 tỷ đồng nhập táo New Zealand, tăng gần 55% so với 2021 - đứng đầu Đông Nam Á về lượng tiêu thụ táo của nước này.

Chia sẻ với VnExpress, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam - bà Tredene Dobson cho biết người Việt rất chuộng táo và kiwi của nước này. Nhờ đó, kim ngạch xuất khẩu trái cây của New Zealand sang Việt Nam tăng trưởng liên tục ở mức hai con số.

Năm ngoái, Việt Nam nhập trái cây của New Zealand trị giá hơn 2.600 tỷ đồng. Trong đó, táo chiếm 78% tỷ trọng với giá trị hơn 2.000 tỷ đồng, tăng 54,7% so với 2021. Việt Nam đang là đối tác tiêu thụ táo lớn nhất Đông Nam Á của New Zealand.

Táo Envy New Zealand được trưng bày tại buổi giới thiệu sản phẩm ở TP HCM. Ảnh: Thi Hà

Ông Lu Minh Quang, Giám đốc xuất khẩu Công ty cổ phần Biovegi Việt Nam - đơn vị nhập khẩu táo từ New Zealand lớn nhất tại Việt Nam - cho biết 4 tháng đầu năm, người dân thắt chặt chi tiêu nhưng doanh số bán táo của công ty vẫn tăng trưởng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện có khoảng 10 loại táo của nước này được bán tại Việt Nam, giá dao động 80.000-250.000 đồng một kg, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài táo, theo bà Tredene Dobson, New Zealand cũng đang đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm thực phẩm và đồ uống vào thị trường Việt Nam. Do đó, quốc gia này mong muốn trở thành nhà cung cấp thực phẩm đáng tin cậy cho Việt Nam. Năm ngoái, mặt hàng F&B chiếm khoảng 80% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước này sang Việt Nam.

Thống kê của Hải quan Việt Nam cho thấy, New Zealand đang ở vị trí thứ 4 trong top 5 quốc gia có kim ngạch xuất khẩu rau quả lớn vào Việt Nam với 7% thị phần.

Ở chiều ngược lại, hiện chanh của Việt Nam là một trong những mặt hàng thực phẩm được xuất khẩu thành công sang New Zealand, sau khi thị trường này mở cửa năm ngoái. Đây là nguyên liệu cần thiết cho ngành nhà hàng khách sạn - vốn phát triển mạnh tại quốc gia này.

Năm 2022, New Zealand chính thức mở cửa nhập khẩu các sản phẩm họ cam quýt, tiêu biểu như bưởi, chanh từ Việt Nam, bên cạnh những trái cây đã có mặt tại thị trường này như thanh long, chôm chôm và một số mặt hàng khác.

Theo trang dữ liệu OEC (trang trực quan hóa dữ liệu thương mại quốc tế hàng đầu thế giới), năm 2020, nông sản Việt Nam xuất sang New Zealand như dừa, hạt điều đạt khoảng 17,5 triệu USD; gạo 5,53 triệu USD; cà phê là 2,79 triệu USD.

Để thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai quốc gia, đại diện của Cơ quan Thương mại và Phát triển Doanh nghiệp New Zealand (NZTE) vừa cùng một số nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam ký một biên bản ghi nhớ hợp tác. Đây là ký kết giúp thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu giữa hai nước phát triển mạnh hơn thời gian tới.

"Chúng tôi đặt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương giữa hai quốc gia đến năm 2024 sẽ đạt 2 tỷ USD", đại diện NZTE nói.

Thi Hà