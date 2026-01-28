Người Việt chi 2,1 tỷ USD đặt đồ ăn qua ứng dụng năm 2025

Tổng giá trị giao dịch (GMV) của 3 nền tảng giao đồ ăn trực tuyến ShopeeFood, GrabFood, beFood đạt 2,1 tỷ USD năm qua, theo Momentum Works.

Thông tin đề cập trong báo cáo thường niên "Các nền tảng giao đồ ăn Đông Nam Á" lần 6 do công ty đầu tư mạo hiểm Momentum Works (Singapore) vừa công bố. So với 2024, quy mô thị trường giao đồ ăn trực tuyến Việt Nam năm 2025 tăng trưởng 19%.

Trong 2,1 tỷ USD mà người Việt chi tiêu để đặt món trên 3 nền tảng thì ShopeeFood, GrabFood là hai kênh chính, cùng chiếm 48% thị phần. Trong khi đó, beFood nắm 4% còn Xanh SM Ngon gia nhập gần đây nên chưa ghi nhận doanh số.

Tài xế chờ nhận đồ uống đi giao tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP HCM, tháng 3/2025. Ảnh: Dỹ Tùng

Momentum Works lưu ý GMV được tính bao gồm đơn được đặt qua các ứng dụng này giao đồ ăn, không bao gồm đơn của khách đặt trực tiếp với nhà hàng và bị hủy.

Trước đó, báo cáo "e-Conomy 2025" của Google, Temasek, Bain & Company ước tính quy mô thị trường gọi xe và giao đồ ăn trực tuyến Việt Nam đạt 5 tỷ USD năm ngoái, tăng 20% so với 2024 và dự báo tăng lên 9 tỷ USD vào 2030.

Trong khảo sát năm 2025, Decision Lab đánh giá đặt đồ ăn qua ứng dụng đã thành thói quen phổ biến của nhiều người tiêu dùng, đặc biệt tại Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng. Hãng dữ liệu Statista (Đức) lý giải thị trường tăng trưởng mạnh nhờ điện thoại thông minh phổ biến, lối sống bận rộn, sở thích tiện lợi trong ăn uống.

Tuy nhiên, thị trường này cũng chứng kiến cạnh tranh khốc liệt. Vào 2023, có đến 6 nền tảng tham gia sân chơi, gồm ShopeeFood, GrabFood, beFood, GoFood, Baemin và Loship. Baemin dừng hoạt động tại Việt Nam tháng 12/2023. Đến tháng 9/2024, Gojek rút lui, đồng nghĩa GoFood rời đi. Cuối 2024, nền tảng nội địa Loship chia tay.

Thị phần chia đôi của ShopeeFood và GrabFood nhiều khả năng còn biến động, với sự tham gia của Xanh SM Ngon từ tháng 6/2025, với lợi thế dịch vụ gọi xe điện hai bánh chở người đang gia tăng thị phần.

Thời gian qua, để thu hút, GrabFood cung cấp tính năng đặt đơn theo nhóm hay giải pháp cho người ăn một mình, bán thêm phiếu giảm giá (voucher) ăn uống tại chỗ. Trong khi, ShopeeFood dùng AI vào tiếp thị liên kết, livestream để kích cầu.

Tại Đông Nam Á, Việt Nam có thị trường giao đồ ăn online bé nhất nhóm được Momentum Works thống kê, sau Indonesia, Thái Lan, Philippines, Malaysia và Singapore. Quy mô thị trường 6 nước năm qua đạt 22,7 tỷ USD. Tăng trưởng mạnh nhất là Thái Lan, ở mức 22%, đạt quy mô 5,1 tỷ USD.

Ông Jianggan Li, Nhà sáng lập kiêm CEO Momentum Works, đánh giá ngành giao đồ ăn tại Đông Nam Á tiếp tục mở rộng mạnh mẽ cả về quy mô lẫn tệp người tiêu dùng. Các nền tảng đã đẩy mạnh các sáng kiến tập trung vào khả năng chi trả nhằm mở rộng tệp người dùng đại chúng.

Họ cũng mở rộng kinh doanh vượt ngoài khâu giao hàng, đặc biệt thông qua dịch vụ ăn tại chỗ (dine-out) hay quảng cáo. Theo Momentum Works, khi tích lũy được dữ liệu phong phú hơn từ cả giao hàng và tiêu dùng offline, các nền tảng có thể dịch chuyển từ kênh giao dịch sang "điều phối nhu cầu" trong hệ sinh thái F&B.

Viễn Thông