Người Việt bị hành hung, cướp tiền gần nhà ga Nhật Bản

Nạn nhân người Việt bị hai nghi phạm được cho là người nước ngoài hành hung và cướp túi chứa một triệu yen gần ga Nippori ở Tokyo.

Một người đàn ông Việt Nam khoảng 40 tuổi chiều 18/8 đến trình báo tại chốt cảnh sát trước ga Nippori, Tokyo, cho biết bị hai người đàn ông tiếp cận từ phía sau và bắt chuyện khi đang đi trên con đường gần ga vào khoảng 18h cùng ngày.

Người đàn ông Việt Nam cho hay khi quay lại thì bị chúng giật túi đeo vai và bị đấm, đá liên tục. Anh đã cố giành lại chiếc túi nhưng hai tên cướp tiếp tục hành hung rồi tẩu thoát.

Ga Nippori ở Tokyo, Nhật Bản, tháng 6/2024. Ảnh: AFP

Nạn nhân cho biết chiếc túi chứa khoảng một triệu yen tiền mặt (khoảng 180 triệu đồng). Anh nhận định hai nghi phạm là người nước ngoài.

Đây được coi là sự việc rất hy hữu, bởi tỷ lệ cướp giật tại Nhật Bản rất thấp, chỉ khoảng 1,2 vụ/100.000 người, theo số liệu của chính phủ nước này. Tokyo cũng được xem là một trong những thành phố an toàn nhất thế giới, nơi tội phạm bạo lực và cướp giật rất hiếm khi xảy ra.

Cảnh sát đang điều tra sự việc theo hướng cướp tài sản gây thương tích và truy lùng hai nghi phạm.

Đức Trung (Theo Mainichi, FNN, Sankei)