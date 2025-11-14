Người Việt bị cáo buộc phóng hỏa gây cháy 10 căn nhà ở Nhật

Cảnh sát tỉnh Guma, Nhật Bản, bắt một người Việt và đồng phạm người Brazil với cáo buộc phóng hỏa căn nhà gỗ, khiến lửa cháy lan sang 10 ngôi nhà bên cạnh.

Giới chức tỉnh Gunma, ngày 13/11 thông báo bắt Barboza Yasda Marines, 57 tuổi, quốc tịch Brazil, và Pham Tuan Vu, 24 tuổi, người Việt Nam thất nghiệp không có địa chỉ cố định.

Theo cáo trạng, hai nghi phạm đã phóng hỏa một căn nhà gỗ hai tầng ở phía đông thành phố Kiryu, tỉnh Gunma vào chiều 15/5. Đây là nơi ở của một doanh nhân nước ngoài.

Hiện trường vụ cháy ở thành phố Kiryu, tỉnh Gunma, Nhật Bản, ngày 15/5. Ảnh: Gunma TV

Căn nhà này bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn. Đám cháy sau đó lan sang 10 căn nhà và nhà kho xung quanh, làm cháy tường và ban công. Giới chức đã dập tắt hỏa hoạn sau 5 tiếng rưỡi, không ghi nhận thương vong trong sự việc.

Cảnh sát đang điều tra động cơ gây án của hai nghi phạm. Nghi phạm Marines được cho là người quen của doanh nhân nước ngoài bị phóng hỏa.

Đức Trung (Theo FM Gunma, Mainichi, Gunma TV)