Người vi phạm giao thông ở Hà Nội nộp phạt trực tuyến

Từ ngày 1/3, người vi phạm giao thông ở Hà Nội sẽ nộp phạt trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thông tin được lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội cho biết sáng 27/2. Khi phát hiện trường hợp vi phạm luật, cảnh sát sẽ lập biên bản xử phạt hành chính và yêu cầu họ cung cấp số điện thoại, số căn cước công dân. Cảnh sát sau đó ra quyết định xử phạt và đăng lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Người vi phạm khi nhận được mã số định danh qua điện thoại sẽ truy cập vào địa chỉ dichvucong.gov.vn để tra cứu và làm theo các hướng dẫn để nộp phạt trực tuyến. Cảnh sát gửi mã số định danh về điện thoại cho người vi phạm nhằm tránh nhầm lẫn và thất lạc trong việc trả lại giấy tờ tạm giữ cho họ.

Cán bộ Cục CSGT sử dụng máy tính bảng xử lý vi phạm. Ảnh: Bá Đô

Hiện để nộp phạt, người dân phải đến trụ sở công an làm việc theo lịch hẹn, sau đó ra kho bạc nộp tiền và trở lại trụ sở công an làm việc, nhận giấy hẹn. Khi hết thời gian hẹn, họ lại phải lên trụ sở công an để nhận giấy tờ bị tạm giữ nên phải đi lại ít nhất 4 lần.

Cảnh sát giao thông Hà Nội chưa triển khai việc lập biên bản điện tử do đang chờ thông tin của công dân được đồng bộ, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội nói.

Theo hướng dẫn trên Cổng dịch vụ công quốc gia, có 9 bước để người dân nộp phạt trực tuyến. Trong 9 bước này, người vi phạm phải xử lý thao tác ít nhất 3 bước, các bước còn lại hệ thống và cơ quan có liên quan sẽ xử lý.

Phạm Dự