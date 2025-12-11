Người vi phạm đẩy cảnh sát giao thông vào gầm xe tải

Hà NộiKhi bị dừng xe kiểm tra vi phạm, Đặng Từ Minh ôm chặt đại úy cảnh sát giao thông từ phía sau rồi đẩy vào gầm xe tải.

Khoảng 13h35, Minh điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm di chuyển trên đường tỉnh 429 thuộc xã Phượng Dực. Phát hiện vi phạm này, đại úy Nguyễn Duy Điệp, cán bộ Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 8, yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Khi anh Điệp đang dắt xe của người vi phạm về chốt để xử lý thì Minh bất ngờ từ phía sau ôm vòng qua người. Tiếp đến, Minh giữ chặt người và xe anh Điệp đẩy vào đầu ôtô tải đang đi tới.

Thanh niên đẩy cảnh sát giao thông vào gầm xe tải Khoảnh khắc Minh đẩy cảnh sát giao thông vào gầm xe tải đang chạy. Video từ camera an ninh

Trong khoảnh khắc nguy hiểm, đại úy Điệp kịp thời tránh được bánh xe tải, thoát chết trong gang tấc. Xe máy của Minh bị cuốn vào gầm ôtô.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị liên quan để củng cố hồ sơ, khởi tố Minh về tội Giết người.

Phạm Dự