Ngân hàng có xóa nợ khi chủ thẻ tín dụng qua đời?

Ba tôi đang sử dụng rất nhiều thẻ tín dụng từ các ngân hàng khác nhau, số nợ trên các thẻ không nhỏ.

Tôi hoàn toàn không liên quan đến việc sử dụng hay quản lý tài chính của ba, nhưng thời gian gần đây, tôi bắt đầu lo lắng khi thấy ba chi tiêu khá mạnh tay, đặc biệt là cho những món quà đắt tiền tặng bạn gái mới của ông (mẹ tôi đã mất từ lâu).

Trong lúc suy nghĩ về tương lai, tôi chợt nảy ra một câu hỏi khiến bản thân trăn trở mãi: Nếu một ngày nào đó ba tôi không may qua đời thì toàn bộ khoản nợ thẻ tín dụng đứng tên ông sẽ được xử lý như thế nào?

Liệu ngân hàng có xóa nợ vì người vay đã qua đời, hay các con như tôi sẽ phải gánh trách nhiệm thanh toán số tiền đó? Nếu có di sản thừa kế, liệu khoản nợ có được trừ vào đó trước không? Còn nếu không có tài sản gì, ngân hàng có đòi nợ tôi không?

Tôi thật sự hoang mang và mong được luật sư tư vấn cụ thể.

Độc giả Thanh Dũng

>>Luật sư Phạm Thanh Hữu tư vấn