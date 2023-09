'Người vận chuyển' Jason Statham làm nền cho bạn gái

Theo Vogue, cặp sao vào nhóm sao mặc đẹp ở buổi công chiếu The Meg tại Los Angeles hồi tháng 8/2018. Rosie được tôn đường cong với đầm đuôi cá của Stella McCartney. Jason tạo điểm nhấn cho bộ suit xanh tím than bằng cà vạt kẻ sọc. Ảnh: AFP

ason Statham, Rosie Huntington-Whiteley ở sự kiện năm 2017



Cả hai dự buổi chiếu The Fate of the Furious năm 2017. Dù đang mang thai con đầu lòng, Rosie Huntington-Whiteley giữ phong độ thời trang với đầm lệch vai thanh lịch, đồng màu trang phục của bạn trai. Video: MaximoTV