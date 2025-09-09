'Người vận chuyển' đứng sau các vụ chuyển nhượng đình đám

Mỗi kỳ chuyển nhượng, khi các thương vụ bom tấn được chốt hạ, đưa các ngôi sao sang CLB khác, có một nhóm người đứng sau để lo cho họ từ A đến Z chuyện dọn nhà.

Văn phòng Premier Relocations, nơi Andy Wells điều hành công việc, được trang trí bằng áo đấu của những khách hàng nổi tiếng nhất.

Ở ngoại ô London, sáng hôm sau khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa, điện thoại trong văn phòng Premier Relocations reo không ngớt. Một cầu thủ Ngoại hạng Anh vừa dọn khỏi biệt thự vì tưởng sẽ sang châu Âu thi đấu, nhưng phút chót lại ký với một CLB chỉ cách một giờ lái xe. Kết quả, công ty phải lập tức đưa đồ đạc chuyển ngược lại. Vợ của một ngôi sao khác để quên quần áo trong tủ, cũng phải gọi công ty này đến xử lý ngay.

"Công việc này đầy bất ngờ, chẳng ngày nào giống ngày nào", Andy Wells - nhà sáng lập Premier Relocations - nói.

Từ Erling Haaland, Mohamed Salah đến Bruno Fernandes, rất nhiều ngôi sao từng nhờ đến dịch vụ của Premier Relocations. Công ty chuyên vận chuyển tất cả, từ xe hơi, quần áo, phòng xông hơi cho đến bể cá cảnh.

"Chúng tôi không thể công khai danh tính với lý do an ninh, nhưng chắc chắn bạn đều biết họ cả", Wells nói. "Mỗi ngày đều có yêu cầu mới, dù thị trường chỉ có hai kỳ chuyển nhượng chính thức".

Premier Relocations từng giúp ngôi sao Man City Erling Haaland chuyển nhà, và anh chỉ là một trong hàng trăm cầu thủ Ngoại hạng Anh có tên trong danh sách khách hàng của họ.

Danh sách khách hàng còn có Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, John Terry, Alan Shearer hay Fernando Torres. Năm 2015, sau khi hỗ trợ Torres chuyển từ Milan về Madrid, tiền đạo này còn mời đội ngũ Premier Relocations đi xem derby thành Madrid. Wells đùa rằng chỉ đi nếu Torres ghi bàn, và đúng hôm đó tiền đạo Tây Ban Nha lập cú đúp tại Bernabeu.

Khó khăn lớn nhất là thời gian. Thường chỉ 24 đến 48 giờ sau khi thương vụ được công bố, Wells và cộng sự phải hoàn tất việc di chuyển toàn bộ đồ đạc.

Có cầu thủ cùng lúc sở hữu ba căn nhà trong một thành phố vì bối cảnh gia đình và an ninh. Có người vừa dọn tới vài tháng đã phải chuyển tiếp để ở gần đồng đội hay đồng hương. Một số khác ly hôn hoặc chia tay bạn gái sống chung, buộc phải sắp xếp lại nơi ở.

"Có khi cầu thủ chỉ để lại chìa khóa, bảo chúng tôi đóng gói hết rồi tính tiếp", Wells kể. "Chúng tôi từng dọn cho những ngôi sao rời Anh về quê trong hè, rồi chờ họ chốt bến đỗ mới để gửi toàn bộ đồ đến".

Jurgen Klopp mời Andy Wells (phải) và đội ngũ nhân viên ăn pizza, uống bia khi chia tay Liverpool hè năm ngoái.

Wells cũng nhớ lần giúp HLV Jurgen Klopp rời Liverpool vào hè 2024. "Ông ấy mời cả đội đến uống bia, ăn pizza. Thường chúng tôi chỉ xuất hiện khi HLV bị sa thải, còn Klopp thì tự chọn thời điểm chia tay. Đó thực sự là khoảnh khắc đặc biệt. Ngay cả học sinh quanh đó cũng đến chụp hình", Wells kể.

Một lần khác, để làm hài lòng con gái một cầu thủ, công ty phải vận chuyển cá vàng kèm bình oxy. Tài xế phải dừng xe liên tục để bơm oxy vào túi nhựa, đảm bảo chú cá sống sót cả hành trình.

Premier Relocations hiện có văn phòng tại London, Manchester, khắp châu Âu và cả mạng lưới toàn cầu. Công ty từng đưa Olivier Giroud từ Los Angeles về quê nhà Pháp, hay gần đây là Paul Pogba sang Monaco.

Premier Relocations làm việc trong một kho khổng lồ chứa đầy thùng đồ đạc của các cầu thủ, dù có những thùng chưa bao giờ được chuyển đi.

Mỗi thương vụ đều được ghi chép chi tiết trong bảng tính: tên khách hàng, địa điểm, loại đồ đạc, khối lượng từ khoảng 12,7 mét khối (đủ cho một xe tải nhỏ) đến gần 85 mét khối (phải dùng rơ-moóc chuyên dụng).

"Có cầu thủ yêu cầu sắp xếp quần áo theo màu, theo mùa, hoặc theo loại tay áo ngắn, dài", Dan Norton, giám đốc vận hành, tiết lộ. Trong kho hiện còn hàng trăm container ghi tên cầu thủ, có những người để lại đồ từ cả chục năm trước. "Có cầu thủ chuyển nhà từ 2009, để lại 10 container. Mỗi mùa Giáng sinh, họ gọi chúng tôi lấy đồ trang trí ra, rồi lại cất vào".

Với cầu thủ, việc chuyển nhà không chỉ là vận chuyển đồ đạc, mà còn là tâm lý. "Họ được trả lương rất cao, nhưng thực tế là bị kéo khỏi bạn bè, gia đình, môi trường quen thuộc", Wells cho biết. "Chúng tôi ở đó để đồng hành, như nắm tay họ qua giai đoạn khó khăn".

Công ty hiện hợp tác với Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp (PFA), Hiệp hội HLV (LMA) và hầu hết các CLB Ngoại hạng Anh. Nhiều khách hàng sau này trở thành bạn bè thân thiết, luôn sẵn sàng gọi khi cần giúp đỡ.

Cristiano Ronaldo ra mắt Real Madrid tại sân Bernabeu với 80.000 người hâm mộ ngày 6/7/2009.

Wells cũng mỉm cười mở WhatsApp, cho xem đoạn trò chuyện với Cristiano Ronaldo từ năm 2009, khi siêu sao Bồ Đào Nha rời Man Utd để sang Real Madrid với mức phí kỷ lục thế giới lúc bấy giờ. "Nếu đã đủ tin tưởng để làm cho Ronaldo, thì chúng tôi cũng đủ tốt cho bất cứ ai", ông nói.

Với những người hâm mộ, bóng đá là những bàn thắng, hợp đồng bom tấn hay chức vô địch. Nhưng đằng sau ánh hào quang ấy, còn có những con người lặng lẽ, góp phần để mọi thứ diễn ra trơn tru - kể cả việc vận chuyển một chú cá vàng.