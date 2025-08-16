Người Ukraine thất vọng với hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga

Nhiều người dân Ukraine bày tỏ thất vọng khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga kết thúc mà không có bước đột phá nào nhằm chấm dứt chiến sự.

Pavlo Nebroev, cư dân thành phố Kharkov ở đông bắc Ukraine, đã thức đến nửa đêm 15/8 để chờ cuộc họp báo giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sau hội nghị thượng đỉnh ở Alaska. Tại họp báo, ông Trump đánh giá Mỹ và Nga đã đạt được tiến triển lớn nhưng chưa có thỏa thuận nào.

"Kết quả không ngoài dự đoán của tôi. Tôi cho rằng đây là thắng lợi ngoại giao lớn cho ông Putin", Nebroev cho hay.

Ông Trump đã tổ chức màn đón tiếp nồng nhiệt và trọng thị với người đồng cấp Putin, trong đó có nhiều ngoại lệ so với quy tắc ngoại giao thông thường, khác hẳn với cách đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng 2.

Tổng thống Putin (trái) và Tổng thống Trump sau cuộc họp báo chung ở bang Alaska ngày 15/8. Ảnh: AFP

Nebroev phẫn nộ vì Ukraine không được mời dự hội nghị và coi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga là sự kiện lãng phí thời gian. "Đây là cuộc họp vô ích. Các vấn đề liên quan đến Ukraine nên được giải quyết với Ukraine, với sự tham gia của người dân và Tổng thống Ukraine", anh nói thêm.

Olya Donik, 36 tuổi, bày tỏ không ngạc nhiên khi hội nghị không đưa tới thỏa thuận nào. "Mọi thứ kết thúc mà chẳng mang lại kết quả gì. Thôi được rồi, chúng tôi cứ tiếp tục cuộc sống của mình ở Ukraine vậy", cô nói.

Nga và Ukraine vẫn tập kích lẫn nhau trong ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Putin.

Iryna Derkach, nhiếp ảnh gia 50 tuổi, nói rằng Kharkov vẫn bị pháo kích hàng ngày, người dân không cảm nhận được thay đổi nào từ cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga và Mỹ. "Chúng tôi tin vào chiến thắng và biết sẽ đến ngày chiến thắng, nhưng chỉ Chúa mới biết chính xác ai sẽ mang lại chiến thắng đó. Ai cũng tập trung vào công việc của mình và không quá chú ý đến những gì ông Trump đang làm", bà nói.

Tổng thống Trump và người đồng cấp Putin ngày 15/8 họp thượng đỉnh trong vòng 3 giờ, sau đó họp báo chung trong khoảng 11 phút. Ông Putin tuyên bố đã đạt được đồng thuận với ông Trump, bày tỏ hy vọng Ukraine và châu Âu không cản trở tiến trình chấm dứt xung đột.

Trong cuộc phỏng vấn sau hội nghị thượng đỉnh, ông Trump cho rằng xung đột Ukraine sẽ kết thúc bằng nhượng bộ lãnh thổ và đảm bảo an ninh từ Mỹ. Ông cũng nói rằng cuộc họp ba bên giữa ông, Tổng thống Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang được sắp xếp.

Tuy nhiên, Yuri Ushakov, cố vấn của Tổng thống Nga về chính sách đối ngoại, sau đó nói rằng vấn đề tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên chưa được thảo luận và ông cũng không biết khi nào Tổng thống Putin cùng người đồng cấp Mỹ sẽ gặp lại nhau.

Tổng thống Zelensky hôm nay thông báo sẽ gặp Tổng thống Trump tại thủ đô Washington vào ngày 18/8 để thảo luận tất cả những chi tiết liên quan đến chấm dứt chiến sự.

Huyền Lê (Theo AFP)