Người tung tin giả '500 anh em Bebike hỗn chiến' bị đề nghị truy tố

Hà NộiBùi Văn Quyết bị cáo buộc mua lại nhóm Facebook "Hội BeBike Hà Nội", với mục đích "câu view, tăng tương tác" đã đăng tin giả 500 tài xế xe ôm công nghệ hẹn đánh nhau.

Hành vi của Bùi Văn Quyết, 26 tuổi, trú huyện Thanh Trì, vừa được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Cầu Giấy nêu trong kết luận điều tra hôm 28/10.

Nhà chức trách đã chuyển hồ sơ vụ án sang VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố 15 bị can. Trong đó, Quyết bị đề nghị truy tố tội Đưa trái phép thông tin mạng máy tính, viễn thông, theo khoản 1, Điều 288 Bộ luật Hình sự. 14 bị can còn lại, đều là tài xế Bebike, tuổi 19-24, về tội Gây rối trật tự công cộng, theo khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, ngày 11/5, Quyết sử dụng tài khoản Facebook nhắn tin thoả thuận với quản trị viên nhóm "Hội BeBike Hà Nội" mua lại nhóm này với giá 3 triệu đồng.

Nhóm tài xế xe ôm công nghệ tụ tập, dàn hàng ngang trên phố trong đêm 29/5. Ảnh: Công an cung cấp

Nhóm được thành lập từ tháng 6/2023, mục đích tạo ra cộng đồng những người cùng lái xe ôm công nghệ cho hãng Be trao đổi, chia sẻ thông tin trong quá trình làm việc. Đến đầu tháng 5/2024, nhóm có hơn 17.000 thành viên.

Cơ quan công an cáo buộc, sau khi mua nhóm, trưa 29/5, Quyết sử dụng tài khoản Facebook "Bi Bi" đăng một bài lên nhóm này "với mục đích câu like, câu view tạo sự tương tác trên mạng xã hội Facebook".

Bài đăng của Quyết nội dung: Hóng kèo giao lưu tối nay tại công viên hồ điều hòa Mai Dịch giữa B18 và B37". Theo bài đăng, trong lúc chờ khách, hai tài xế xe ôm quê Nghệ An và Nam Định tranh cãi về thu nhập, hẹn nhau tối nay mỗi bên rủ 250 đồng hương đến đánh nhau, rủ mọi người "tối nay đi hóng và chọn đội".

Bài đăng này được chụp màn hình, chia sẻ rộng rãi tại các hội nhóm Facebook, Zalo, Tiktok có liên quan đến các tài xế, lái xe hãng Be Group kèm video 2 nam giới mặc áo đồng phục hãng Be đang vật lộn, đánh nhau trên đường, "tạo hiệu ứng rộng rãi, nhiều người quan tâm trên các nền tảng mạng xã hội", nhà chức trách cáo buộc.

Từ khoảng 20h cùng ngày, khoảng 100 thanh niên, đều là lái xe cho hãng xe ôm công nghệ Be Group, do biết thông tin, đã di chuyển đến tụ tập tại vỉa hè, rìa đường khu vực nghĩa trang Mai Dịch - Hồ điều hòa, đường Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, mục đích để xem vụ việc Quyết đã đăng tải trên mạng xã hội Facebook.

Đến khoảng 20h52, tổ công tác Công an phường Mai Dịch đi đến yêu cầu tất cả giải tán, các tài xế đã di chuyển khỏi khu vực trên. Trong đoàn có người hô to "anh em lên phố" và các bị can Nguyễn Ngọc Oanh (19 tuổi, trú Hưng Yên) và Phạm Mạnh Thắng (19 tuổi, trú Tuyên Quang), dẫn đầu đoàn để lôi kéo, thu hút mọi người cùng tham gia, theo sau là 12 xe máy của 12 bị can còn lại.

Một số nam thanh niên hiếu kỳ, tò mò đã đi theo phía sau của đoàn xe để xem. Trên đường, Oanh dừng xe, Thắng xuống xe lấy cờ Tổ quốc của nhà dân bên đường, dùng cờ vẫy để "dẫn đoàn". Nhóm tiếp tục điều khiển xe máy trên 15 tuyến đường thuộc 6 quận, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm.

Một số tài xế Bebike tại cơ quan điều tra hôm 3/6. Ảnh: Công an Hà Nội

Cả đoàn đi xe máy tốc độ cao, dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga, bấm còi, vượt đèn đỏ, cơ quan điều tra cáo buộc. Khoảng 22h15 cùng ngày, các bị can về đến khu vực hồ điều hòa (điểm xuất phát) rồi giải tán đi về.

Ngày 30/5, Công an quận Cầu Giấy triệu tập gần 100 tài xế lên làm việc. Tất cả đều thừa nhận hành vi như cáo buộc.

Bùi Văn Quyết bị cáo buộc đưa lên mạng xã hội Facebook những thông tin không đúng sự thật nhằm mục đích kích động người khác trái với quy định của pháp luật. 14 bị can còn lại tụ tập thành đoàn, sử dụng xe máy đi với tốc độ cao, nẹt pô, lạng lách đánh võng trên nhiều tuyến đường, địa bàn của Hà Nội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Một số thanh niên vì tò mò và ham vui nên đi theo sau đoàn, song công an chưa xác định được có hành vi gây rối do đó không đề nghị truy tố.

Với quản trị viên "Hội BeBike Hà Nội", người bán lại nhóm cho Quyết, nhà chức trách xác định khi Quyết đăng bài, chỉ đọc được bài do là thành viên của nhóm, không ủng hộ hay có mục đích, lợi ích gì liên quan nên cũng không bị xử lý.

Hải Thư