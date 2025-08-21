Người tung clip 'nóng' của vợ cũ lên mạng xin tha thứ

TP HCMGhen tuông với vợ cũ, Nguyễn Vũ Quân phát tán video quan hệ với chị lên mạng, song trước tòa xin được tha thứ và giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 21/8, Quân, 34 tuổi, bị TAND TP HCM bác kháng cáo, tuyên y án 6 tháng tù về tội Làm nhục người khác; 6 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành một năm tù.

Bị cáo Nguyễn Vũ Quân tại tòa hôm nay. Ảnh: Bình Nguyên

Bản án sơ thẩm xác định, Quân và chị Châu đã thuận tình ly hôn từ đầu năm ngoái. Thấy Facebook nhà hàng - nơi vợ cũ làm việc, có hình ảnh chị chụp cùng đồng nghiệp, anh ta ghen tuông, tức tối. Ngày 15/2/2024, Quân dùng tài khoản Facebook và Zalo của mình gửi 7 clip, hình ảnh quan hệ tình dục với vợ cũ (tự quay khi còn là vợ chồng) đến fanpage của nhà hàng, quản lý và nhiều nhân viên.

Chị Châu sợ hãi, hẹn gặp Quân tại quán nước (ở quận 10 cũ) để nói chuyện. Chị yêu cầu anh ta để chị sống yên ổn làm việc để nuôi con, nhưng Quân phản đối việc vợ cũ tiếp tục làm tại nhà hàng. Anh ta sau đó giật giỏ xách của vợ cũ, lấy chai nước hoa đập xuống đất rồi tát vào mặt vợ cũ.

Quân bị người dân khống chế, đưa đến công an. Hồi tháng 6, TAND quận 10 (cũ) xử sơ thẩm, tuyên phạt một năm tù về hai tội Làm nhục người khác và Gây rối trật tự công cộng. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại tòa hôm nay, Quân thừa nhận toàn bộ hành vi, khai do ghen tuông nên tung clip nhạy cảm trả thù vợ cũ, để chị này "mất mặt, mất việc". Bị cáo tỏ ra hối hận, xin được tha thứ và giảm nhẹ hình phạt.

TAND TP HCM cho rằng, hành vi của Quân đã xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm người khác, gây mất trật tự xã hội. Mức án cấp sơ thẩm áp dụng là có căn cứ, phù hợp với tính chất vụ án. Tại phiên phúc thẩm bị cáo không đưa ra tình tiết giảm nhẹ mới, nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo.

Bình Nguyên