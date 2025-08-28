Người từ 75 tuổi ở TP HCM được trợ cấp hưu trí xã hội 650.000 đồng mỗi tháng

Người từ 75 tuổi hoặc từ 70 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo ở TP HCM không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội nhận 650.000 đồng mỗi tháng, cao hơn mức chung cả nước.

Chính sách được HĐND TP HCM thông qua tại kỳ họp chiều 28/8, nhằm cụ thể hóa Nghị định 176/2024 của Chính phủ về trợ cấp hưu trí xã hội, hiệu lực từ đầu tháng 7. Theo nghị định, mức hỗ trợ là 500.000 đồng một tháng, song Chính phủ cho phép địa phương cân đối ngân sách để hỗ trợ thêm.

Người dân đi dạo, tập thể dục trong công viên Tao Đàn, TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Người dân sinh sống trên địa bàn TP HCM, từ đủ 75 tuổi trở lên, không hưởng lương hưu hay trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, hoặc đang hưởng mức thấp hơn 650.000 đồng, sẽ nhận khoản trợ cấp này. Trường hợp hộ nghèo, cận nghèo, độ tuổi được hưởng từ 70. Người dân phải có văn bản đề nghị hưởng chính sách. Kinh phí thực hiện từ ngân sách thành phố.

Ngoài người cao tuổi, tại kỳ họp này, HĐND TP HCM thông qua chính sách hỗ trợ cho nhóm bảo trợ xã hội với mức 650.000 đồng mỗi tháng.

Mức hỗ trợ của TP HCM cao hơn quy định chung được kế thừa từ các chính sách của ba địa phương trước sáp nhập. Cụ thể, trước ngày 1/7, người thuộc nhóm bảo trợ xã hội ở TP HCM (cũ) là 600.000 đồng mỗi tháng, Bình Dương (cũ) là 500.000 đồng và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) là 625.000 đồng.

Theo UBND TP HCM, tăng mức trợ cấp hưu trí xã hội, bảo trợ xã hội góp phần chăm lo, cải thiện đời sống các nhóm thụ hưởng và cũng phù hợp với điều kiện của thành phố. Tổng kinh phí để thực hiện chính sách là trên 1.522 tỷ đồng mỗi năm, trong đó, phần tăng thêm so với quy định là hơn 351 tỷ đồng.

Lê Tuyết