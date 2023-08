Người trưởng thành trong suy nghĩ và hài hước sẽ hợp với em

Em, cô gái 28 tuổi, khuôn mặt dễ nhìn, kiểu người vừa hướng nội vừa hướng lung tung nhưng luôn trân trọng và yêu thương cuộc sống.

Tình yêu là sự đồng điệu trong tâm hồn, hòa hợp trong lý tưởng nhưng mỗi cá nhân đều phải biết yêu thương và tôn trọng chính mình. Yêu thương bản thân không đồng nghĩa với việc sống một cách ích kỷ. Có lẽ đó là tính cách mà em nghĩ mình thích tìm thấy nhất ở một người đàn ông trưởng thành. Khi anh ấy biết trân quý bản thân thì sẽ biết cách trân trọng những người bên cạnh.

Chào anh, người có thể sẽ hứng thú khi đọc những dòng này của em!

Em có công việc của chính mình, chăm chỉ tập thể thao, tự nấu nướng, chăm lo cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Ưu điểm lớn nhất của em chính là biết chấp nhận mình còn nhiều hạn chế, thực sự để tâm vào việc mình đang và sẽ làm.

Hiện tại, em là giáo viên tiếng Anh, ngày hai buổi chăm chỉ làm việc ở trường, một vài buổi tối trong tuần cùng học sinh luyện thi tại nhà. Em may mắn vì được làm công việc mình yêu, tự hào vì bản thân luôn có tinh thần học hỏi không ngừng. Em từ miền Trung vào TP HCM sống và làm việc được năm năm có lẻ. Em biết ơn vì thành phố này đã cho mình nhiều cơ hội, đối đãi với mình bằng tất cả sự yêu thương nên nếu không có gì thay đổi quá lớn, em nghĩ mình sẽ gắn bó với nơi này. Hy vọng "người đồng hành" với em cũng yêu Sài Gòn như em nhé.

Ở tuổi này, công việc và cuộc sống của bản thân đã ổn định. Em mong muốn anh cũng có công việc tốt, kinh tế ổn định để định hình được cuộc sống và hướng đi của chúng ta. Người đàn ông biết chăm lo cho sức khỏe của bản thân, trưởng thành trong suy nghĩ, lâu lâu có chút hài hước sẽ phù hợp với em vì em là kiểu người hoạt ngôn, vui vẻ (chắc do tính chất công việc của em).

Đúng như cách gọi về anh mà em đang đi tìm chính là: "người đồng hành", để cùng nhau sống tốt những năm tháng được sống, cùng trải qua những điều cả tốt đẹp lẫn đau thương, cùng làm những điều bé nhỏ đến lớn lao, cùng nỗ lực cho tương lai, cùng học hỏi và phát triển trên những chặng đường phía trước. Nếu cuộc sống cho chúng ta được lựa chọn thì có hai người cùng hạnh phúc tất nhiên vẫn tốt hơn một mình vui vẻ, phải không ạ? Điều đó em càng cảm thấy đúng sau chuyến thiện nguyện cùng một người chị, lên thăm và tặng quà cho các cụ già neo đơn, các em nhỏ mồ côi ba mẹ tại một ngôi chùa ở Sài Gòn.

Em biết ơn những mối quan hệ cũ, những người em may mắn được gặp rồi chia xa. Em tin: "Duyên là do trời tạo, phận là do người định", nếu muốn mình sẽ tìm cách, còn thật sự không muốn sẽ tìm lý do để tránh né hay phủ nhận. Vì vậy, trong bất cứ mối quan hệ nào, kể cả là chuyện tình cảm nam nữ, nếu không có sự cố gắng ở lúc bắt đầu, cũng như sự nỗ lực để gìn giữ ở mỗi giai đoạn cuộc đời, tất thảy sau cùng đều dẫn đến đổ vỡ. Thế giới đang chuyển mình từng bước, xã hội đang vận hành theo những chiều mà con người không đoán định trước được... kể cả lòng người. Yêu mãi mãi là điều khó khăn, chẳng ai dám hứa hẹn nên thôi chúng ta hãy yêu nhau thật nhiều ở hiện tại và bồi đắp lòng tin thật lớn cho tương lai nhé. Mong thư anh.

Chúc mọi người lướt ngang bài của em sẽ không ngừng hy vọng để tìm kiếm được "người đồng hành" cho bản thân và luôn thật an vui từ bên trong.

