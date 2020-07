Người Trung Quốc xây biệt thự khổng lồ trong trang trại

CanadaXây các biệt thự khổng lồ trong trang trại để hưởng ưu đãi thuế đất nông nghiệp, giới đầu tư Trung Quốc nhìn thấy cơ hội kiếm lời triệu đô.

Qua trang trại gà tây, tiếp tục đi qua các bảng hiệu vẽ tay quảng cáo trứng tươi và hái dâu tại vườn để xuống đường số 6 ở Richmond, British Columbia, bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy một tòa lâu đài khổng lồ mọc lên từ cánh đồng việt quất ở địa chỉ số 9431. Về mặt kỹ thuật, nó là một khu trang trại, nhưng tòa nhà lại rộng gần 2.100 m2, đang rao bán với giá 21,98 triệu đôla Canada (16,4 triệu USD).

Biệt thự được rao bán trong tháng này, dưới danh nghĩa nhà trang trại, được xây bằng tiền từ Trung Quốc, chào giá gấp 100 lần giá chính thức ở vùng Richmond.

Đường số 6 không có gì đặc biệt. Dọc hai bên là mương nước. Ở cuối đường, cách biệt thự khoảng một km có một sân bowling và một rạp chiếu phim. Tuy nhiên, Layla Yang, người sáng lập Dracco Pacific Realty - đang tiếp thị ngôi nhà, cho biết tài sản này là một món hời, thậm chí là ngôi nhà rao bán đắt nhất ở Richmond, vùng vệ tinh của Vancouver, nơi có đông đảo người Trung Quốc sinh sống.

Căn biệt thự trong trang trại tại địa chỉ 9431, Đường số 6, Richmond, British Columbia, Canada đang rao bán với giá gấp 5 lần định giá để tính thuế của chính phủ. Ảnh: Dracco Pacific Realty

"Mức giá này so với khu Vancouver Westside rất rẻ, chẳng là gì cả", Layla Yang tuyên bố. Là môi giới chuyên về bất động sản xa xỉ ở vùng Vancouver, Yang cho biết 99% khách hàng của cô đến từ Trung Quốc đại lục. Và cô nói rằng sẽ không còn nhà như thế này nữa.

"Đây sẽ là cái cuối cùng trong thế hệ của chúng ta. Thế hệ tiếp theo, bạn sẽ không bao giờ thấy một ngôi nhà 2.100 m2 nào được xây dựng ở đây nữa", Yang nói. Nguồn cơn của việc này bắt đầu từ tranh cãi quanh các ngôi nhà khổng lồ trong trang trại do người Trung Quốc đầu tư.

Năm 2018, Hội đồng Richmond giới hạn kích thước tối đa 400 m2 cho những ngôi nhà mới được xây trên Khu đất dự trữ nông nghiệp (ALR) - một phân vùng được thiết kế để bảo vệ đất nông nghiệp. ALR bao gồm số 9431, nhưng việc xây dựng nó đã được phê duyệt trước khi có quy định kích thước nhà.

Phân vùng ALR, được lập vào năm 1974, đã bảo vệ các trang trại khỏi đô thị hóa. Nhưng các nhà xây dựng biệt thự đã nhìn thấy điều kiện sinh lời bởi thuế bất động sản rẻ vì là đất nông nghiệp và tiềm năng đầu cơ nếu một ngày nào đó phần đất của biệt thự bị xóa khỏi ALR hoặc cả phân vùng ALR bị bãi bỏ.

Những người chỉ trích các biệt thự trong trang trại, như ủy viên hội đồng thành phố Richmond Harold Steves, nói rằng hiện tượng biệt thự đã lãng phí đất nông nghiệp quý giá cho những ngôi nhà và hạ tầng khổng lồ như bể bơi và sân tennis. Nông dân chân chính bị dạt khỏi khả năng sở hữu, buộc phải thuê lại đất từ các chủ biệt thự, tạo ra bất an cho nông nghiệp.

Ông Harold Steves, 83 tuổi, nói rằng, người đầu tư đến mua đất giá rẻ, xây nhà lớn và nghĩ rằng sẽ kiếm lời được hàng triệu USD mà không phải trả bất kỳ khoản thuế nào nếu phân vùng ALR có thay đổi.

Về chính thức, chính phủ định giá bất động sản tại địa chỉ 9431 đường số 6 là 4,1 triệu đôla Canada. Nhưng 99% số này là giá căn biệt thự và tài sản trên đất. Trong khi, 4 ha đất chỉ có giá 44.261 đôla Canada, nhằm mục đích giảm thuế đất nông nghiệp. Nhờ vậy, căn biệt thự và đất tại số 9431 chỉ đóng thuế nhà đất vỏn vẹn 16.034 đôla Canada vào năm ngoái. Để so sánh, một bất động sản được rao bán với giá tương tự nhưng trong khu dân cư Richmond sẽ chịu mức thuế hơn 140.000 đôla Canada mỗi năm.

Chủ sở hữu hiện tại của căn biệt thự đã chi 3,4 triệu đôla Canada vào năm 2010 để mua nó, khi giá chính thức của chính phủ là 291.000 đôla Canada. Nhưng sự chênh lệch ở một số căn khác thậm chí còn cực đoan hơn. Tháng 6/2017, Yang bán một trang trại 8 ha với giá 9,2 triệu đôla Canada khi chính phủ định giá là 78.564 đôla Canada.

Steves cho biết lần đầu tiên nhìn thấy những lâu đài lớn được xây dựng trên vùng đất nông nghiệp Vancouver vào khoảng năm 2006. Nhưng phải đến năm 2010, giá mới bùng nổ. Các đại lý bất động sản bắt đầu quảng cáo cơ hội đầu tư vào đất nông nghiệp với tiềm năng lớn hơn là giá trị nông nghiệp.

Gần số 9153, đường số 6 là bất động sản đắt thứ hai được rao bán ở Richmond. Một biệt thự chỉ rộng 1.000 m2 có giá 8,88 triệu đôla Canada. Nó cũng nằm trong phân vùng ALR nhưng các tiện nghi giải trí mang tính nghỉ dưỡng. Nó gồm một trường đua và hai hồ nước nhân tạo.

Năm 2010, một nỗ lực giới thiệu đạo luật của Richmond nhằm hạn chế xây dựng các tiện ích phi nông nghiệp ở vùng ALR đã dẫn đến sự phản đối từ các đại lý bất động sản và bị họ bác bỏ. Mãi 8 năm sau, lệnh cấm biệt thự khổng lồ mới được thông qua thành công, nhưng lúc đó biệt thự tại số 9431 đã kịp xây xong.

Hầu hết diện tích tại số 9431 đường số 6 được bao phủ trong những hàng cây việt quất gọn gàng. Nhưng khoảng một phần tư đất được dành cho ngôi nhà và khuôn viên của nó, bao gồm một bãi cỏ nhân tạo rộng lớn, một sân golf với hai đụn cát và một sân trong với bộ cờ vua khổng lồ.

Biệt thự có 9 phòng ngủ có phòng tắm riêng kèm phòng thay đồ. Mỗi phòng rộng 45-55m2, bằng một căn hộ mới ở Vancouver. Các phòng khá giống nhau nhưng có một phòng được lát bằng một loại ngọc, theo môi giới.

Zhang (bên trái) và Yang (bên phải) ngồi bên trong sảnh căn biệt thự. Ảnh: Ian Young

Chủ nhân hiện tại của biệt thự là một cặp vợ chồng doanh nhân gốc Trung Quốc. Edward Zhang, môi giới đồng nghiệp của Layla Yang, nói rằng họ là cặp vợ chồng thực sự thích làm nông nghiệp và 10.000 cây việt quất mới được trồng 4 năm trước, dự kiến tạo ra 45 tấn quả mỗi năm. "Nhưng bạn biết đấy, tôi không nghĩ rằng họ đang bán trái cây để kiếm lời. Có lẽ họ chỉ bán cho bạn bè", cô nói. "Như một sở thích thôi", Zhang bổ sung thêm.

Quả việt quất có thể không phải là một loại cây trồng béo bở, nhưng chúng cho phép các chủ sở hữu đủ điều kiện được giảm thuế đất nông nghiệp, đòi hỏi một trang trại có quy mô như vậy phải bán sản phẩm trị giá 2.500 đôla Canada mỗi năm.

Ai cần một nhà trang trại rộng 2.100 m2, để dễ hình dung thì đền Taj Mahal rộng khoảng 3.200 m2. Zhang nói rằng, ở khía cạnh văn hóa, người Trung Quốc thích nhà to vì càng to càng thể hiện sự giàu có. Yang nói cô rất tức giận về các phản ứng dữ dội đối với biệt thự trong trang trại. Cô cho rằng phần lớn người phản đối là do sự đố kị, không quen với số tiền lớn.

Mặc dù Yang cho biết cô không nghĩ ALR sẽ bị bãi bỏ, hoặc 9431 sẽ mất chỉ định đất nông nghiệp, nhưng cô cho rằng mức giá 21,98 triệu đôla Canada phản ánh giá trị của ngôi nhà và là một khoản đầu tư tiềm năng. Zhang và Yang cho rằng quy định mới về kích thước nhà càng làm cho các biệt thự hiện hữu tăng giá. "Tôi biết tâm lý mọi người", Zhang tuyên bố, "Họ càng muốn có những thứ không thể có".

Phiên An (theo SCMP)