Người Trung Quốc trốn truy nã bị bắt tại Nha Trang

Khánh HòaVũ Tử Cường, quốc tịch Trung Quốc, nghi phạm trong đường dây lừa đảo trên mạng, trốn truy nã sang Việt Nam hơn một năm thì bị bắt giữ tại phường Nha Trang.

Ngày 21/10, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công An bàn giao Cường, 42 tuổi, cho Công an Trung Quốc tại Cửa khẩu Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn) theo quy định của pháp luật và nguyên tắc ngoại giao.

Vũ Tử Cường bị công an bắt giữ tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa

Cường là người bị tình nghi tiếp tay cho đường dây lừa đảo trên mạng, bị Công an quận Bảo An (TP Thâm Quyến, Trung Quốc) ra lệnh bắt giữ vào ngày 23/5/2024. Tuy nhiên, Cường đã trốn sang Việt Nam qua cửa khẩu Đông Hưng (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) - giáp với cửa khẩu quốc tế Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam), nên bị công an nước bạn truy nã.

Mới đây, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện Cường lưu trú ở khách sạn tại đường Hoàng Hoa Thám (phường Nha Trang) nên bắt giữ.

