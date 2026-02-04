Người Trung Quốc treo hình Draco Malfoy làm biểu tượng may mắn 2026

Nhân vật Draco Malfoy trong series Harry Potter bất ngờ trở thành biểu tượng cho may mắn trong năm mới 2026 ở Trung Quốc, do phiên âm tên tiếng Hán là "Mã Nhĩ Phúc".

Draco Malfoy, thiếu niên tóc vàng xuất thân con nhà giàu thường xuyên đối đầu với Harry Potter trong loạt tiểu thuyết của nhà văn J.K. Rowling, đang xuất hiện khắp nơi tại Trung Quốc qua các câu đối Tết và lời chúc.

Hình ảnh Malfoy cạnh chữ "Mã Nhĩ Phúc đến rồi" dán trên cửa một ngôi nhà ở Trung Quốc. Ảnh: Sina

Tên Malfoy khi phiên âm sang tiếng Hán là "Mã Nhĩ Phúc", trong đó chữ "Mã" tượng trưng cho con ngựa, còn chữ "Phúc" tượng trưng cho may mắn. Tết Bính Ngọ năm nay bắt đầu từ ngày 17/2.

Trong văn hóa phương Đông, con ngựa gắn liền với sự trung thành, bền bỉ và khát vọng thành công. Do đó, cái tên Malfoy khiến người ta liên tưởng đến những chú ngựa mang lại điềm lành cho năm mới Bính Ngọ.

Tom Felton, nam diễn viên thủ vai Malfoy, đã đăng lên trang cá nhân ảnh một biểu ngữ khổng lồ treo tại sảnh trung tâm thương mại ở Trung Quốc in hình nhân vật này trong trang phục phù thủy. Trên Douyin, một video dán câu đối có mặt Malfoy lên tủ lạnh đã thu hút hàng chục nghìn lượt thích. "Bạn đúng là thiên tài", một người dùng bình luận.

Áp phích điện tử hình Malfoy tại một trung tâm thương mại ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ảnh: CNN

Nhiều người đã nắm bắt cơ hội kinh doanh bằng cách bán áp phích hình Malfoy trên các sàn thương mại điện tử. "Phúc đến rồi", một khách hàng viết trên Pinduoduo, "Hãy đem lại cho tôi một ít may mắn trong năm 2026 nhé, thiếu gia Mã Nhĩ Phúc".

Thương hiệu Harry Potter đã thành công rực rỡ tại Trung Quốc với gần 10 triệu bản dịch được bán ra tính đến năm 2007. Bản tái phát hành năm 2020 của phần phim đầu tiên cũng thu về gần 28 triệu USD tại phòng vé quốc gia này.

Hồng Hạnh (Theo CNN)