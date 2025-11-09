Người Trung Quốc sốc với giá cả ở Singapore

Đối với nhiều du khách Trung Quốc, Singapore là điểm đến mơ ước, cho đến khi họ trải nghiệm chi phí sinh hoạt đắt đỏ tại đảo quốc này.

Melody Liu, cô gái 32 tuổi đến từ Cáp Nhĩ Tân ở đông bắc Trung Quốc, tới Singapore du lịch 4 ngày. Nhưng trong ba ngày đầu tiên, cô đã tiêu sạch số tiền 5.000 nhân dân tệ (hơn 700 USD) mang theo.

"Tôi đã sốc khi phải trả hơn 100 tệ cho chuyến taxi 10 phút, trong khi ở Trung Quốc chỉ tốn chưa tới 20 tệ", Liu chia sẻ. "Tôi biết chi phí sinh hoạt ở Singapore khá cao, nhưng trải nghiệm thực tế còn hơn cả hình dung".

Liu là một trong hàng triệu du khách Trung Quốc đổ xô đến Singapore kể từ khi thỏa thuận miễn thị thực song phương được triển khai hồi tháng 2. Hơn 3 triệu người Trung Quốc đã tới Singapore trong năm 2024, tăng 126% so với năm trước và chiếm 20% tổng số du khách tới đảo quốc Đông Nam Á. Chỉ trong 9 tháng đầu năm nay, Singapore đã đón tới 2,5 triệu khách Trung Quốc.

Giới quan sát cho rằng sự gia tăng này được thúc đẩy bởi thỏa thuận miễn thị thực song phương, cũng như nhu cầu du lịch bị dồn nén sau đại dịch. Ngoài ra, họ cho rằng điều này còn do sự trỗi dậy của xu hướng du lịch "da ka" (check-in), trong đó giới trẻ Trung Quốc tìm kiếm những trải nghiệm mới và chụp ảnh để đăng lên mạng xã hội.

Singapore đã trở thành điểm đến sạch sẽ, hiện đại và hấp dẫn đối với giới trẻ Trung Quốc để "check-in". Tuy nhiên, vấn đề đối với không ít người khi đến đây là giá cả đắt đỏ của thành phố này.

Nhiều người chụp ảnh tại công viên Merlion ở Singapore ngày 11/7. Ảnh: Reuters

Hai chị em Alice và Vinvian Zhou, đều 23 tuổi và đến từ Quảng Châu, cho biết họ bất ngờ với hóa đơn nhà hàng khi bao gồm 9% thuế giá trị gia tăng và 10% phí dịch vụ, đều không được ghi trong thực đơn. Tại Trung Quốc, thuế giá trị gia tăng thường được cộng sẵn vào giá niêm yết và hầu hết nhà hàng không thu phí dịch vụ riêng.

"Ăn uống tại các khu chợ ẩm thực thì rẻ, nhưng khi lần đầu ăn ở trung tâm thương mại, chúng tôi đã sốc khi thấy hóa đơn", Alice, sinh viên mới tốt nghiệp, cho biết. Cô thêm rằng một khách sạn ba sao bình thường cũng "đắt đến mức kinh ngạc", khi có giá 1.200 tệ một đêm.

Trên RedNote và Weibo, nhiều người dùng cũng chia sẻ những câu chuyện về giá cả đắt đỏ ở Singapore như chai nước ở cửa hàng tiện lợi có giá 15 tệ, chiếc bánh sandwich giá 50 tệ và hơn 3.000 tệ cho bữa ăn hai người tại nhà hàng hải sản ven sông.

"Sinagpore đắt đỏ tới mức tôi giảm mất 3 ký chỉ trong 3 ngày. Tôi chỉ ăn một bữa mỗi ngày và đó là bữa sáng miễn phí ở khách sạn. Tôi cũng chỉ uống nước khi trở về khách sạn", một bài đăng cho hay.

Robin Loh, người sáng lập công ty lữ hành Let’s Go Tour Singapore, cho rằng việc các nước láng giềng có chi phí sinh hoạt thấp hơn có thể đã làm tăng cảm giác Singapore là nơi đắt đỏ.

"Giá trị đồng đôla Singapore cũng đã tăng 6-7% so với nhân dân tệ kể từ đầu năm 2023, điều đó càng làm gia tăng chênh lệch chi phí đối với khách du lịch Trung Quốc", Jester Koh, chuyên gia kinh tế tại ngân hàng United Overseas Bank (UOB), nói.

Một góc Vịnh Marina ở Singapore ngày 25/5/2023. Ảnh: AFP

Để tiết kiệm ngân sách 3.000 tệ trong 5 ngày, hai chị em Zhou đã không mua sắm hay ăn tối tại các trung tâm thương mại. Họ cũng sử dụng phương tiện giao thông công cộng để di chuyển.

"Chúng tôi chủ yếu đến đây để tham quan và trải nghiệm. Và nếu đi tàu điện ngầm, chi phí ở mức chấp nhận được", Alice nói.

Tuy nhiên, nhiều du khách Trung Quốc vẫn sẵn sàng chi tiền tới Singapore vì cảm thấy nơi đây an toàn, vệ sinh an toàn thực phẩm tốt và không quá đông người. Với nhiều người khác, điểm thu hút chính với họ là hình ảnh về thành phố.

"Ưu tiên số một của tôi trong chuyến đi là chụp ảnh và check-in", Jade Chiang, kỹ sư phần mềm 33 tuổi đến từ Trịnh Châu, nói. "Singapore đúng là đắt đỏ, nhưng điều đó cũng dễ hiểu vì đây là quốc gia phát triển. Và vì có quá nhiều cảnh đẹp nên tôi có thể chấp nhận".

Thanh Tâm (Theo SCMP)