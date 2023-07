Người Trung Quốc ngày càng tin xe nội địa

Sau 4 thập kỷ bị thống lĩnh bởi các thương hiệu nước ngoài, lần đầu tiên thương hiệu nội địa được dự đoán chiếm đa số thị trường Trung Quốc.

Báo cáo mới nhất từ hãng tư vấn AlixPartners (Mỹ) cho thấy thị trường ôtô Trung Quốc đang trên đà đạt cột mốc hơn 50% xe bán ra là của các hãng nội địa. Nếu đạt được, đây sẽ là lần đầu tiên các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc chiếm phần lớn thị trường xe hơi lớn nhất thế giới. Trong bốn thập kỷ qua, nắm thị phần chi phối chủ yếu là các thương hiệu toàn cầu lâu đời từ nước ngoài, như Volkswagen, Toyota liên doanh với các đối tác nội địa.

Xe điện BYD trưng bày tại đại lý ôtô ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Xe điện là nguyên nhân lớn. Các nhà phân tích cho rằng những yếu tố như giá cả cạnh tranh, liên tục ra mắt các mẫu xe mới và sự ra mắt nhiều sản phẩm, thương hiệu xe điện nội địa như BYD, Nio hay Xpeng Motors đã làm thay đổi cục diện của thị trường, khiến các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc dần chiếm được thị phần từ các đối thủ nước ngoài.

Ngoài ra, trong quý đầu năm nay, Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản để trở thành nhà xuất khẩu ôtô lớn nhất thế giới. AlixPartners dự báo tổng doanh số bán ôtô của Trung Quốc sẽ tăng 3% trong năm nay, lên 24,9 triệu xe, và tăng trưởng lên 30,6 triệu xe vào năm 2030, trong đó một nửa số xe bán ở Trung Quốc sẽ là xe điện.

Theo số liệu trong báo cáo, các phương tiện được xếp loại vào danh mục "phương tiện năng lượng mới" (New Energy Vehicle - NEV) tại Trung Quốc, bao gồm xe lai điện hoặc thuần điện, đã được hưởng các trợ cấp tương đương 57 tỷ USD từ chính phủ trong giai đoạn 2016-2022. Trong cùng khoảng thời gian, chính phủ Mỹ cung cấp 12 tỷ USD.

Phía AlixPartners nhận định xe điện do Trung Quốc sản xuất chiếm được khách hàng vì tập trung vào các hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến, ngay cả trên những mẫu xe giá rẻ. Do đó đây sẽ là thứ khiến các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc trở nên đột phá hơn so với các nhà sản xuất ôtô điện khác, ví dụ như Tesla.

Thị trường Trung Quốc cũng đang đối mặt với tình trạng dư thừa diện rộng, và được dự đoán sẽ tinh gọn, sát nhập trong tương lai. AlixPartners dự đoán đến 2023, sẽ chỉ còn khoảng 25 đến 30 trong số 167 thương hiệu NEV tại Trung Quốc có thể tồn tại. Trong năm trước, 2/3 trong số các thương hiệu trên đã không ghi nhận bất kỳ doanh số bán hàng nào.

Tân Phan (theo Reuters)