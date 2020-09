Người Trung Quốc lo lắng về xe đạp điện

Trung QuốcNgười dùng Weibo đang chia sẻ và thảo luận câu chuyện về một người giao hàng bằng xe đạp điện bị bỏng 98% vì pin của xe bất ngờ phát nổ.

Sự việc diễn ra ở thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Theo em trai nạn nhân, người đàn ông này làm nghề giao đèn flash, chiếc đạp điện phát nổ là xe anh thuê. Người giao hàng đã được đưa đi cấp cứu ngay lập tức nhưng vẫn bị bỏng 98%. Chi phí điều trị ban đầu ước tính 3 - 4 triệu nhân dân tệ (10 - 13 tỷ đồng) khiến gia đình người này "sốc".

Người giao hàng được đưa đến bệnh viện ngay sau khi vụ nổ xảy ra. Ảnh: Redian.

Sau 5 giờ đăng tải, sự cố nổ pin xe đạp điện thu hút hơn 8,8 triệu lượt đọc và gần một nghìn lượt thảo luận trên Weibo. Phần lớn cộng đồng chia sẻ sự cảm thông với nạn nhân. Ngoài ra, phần đông ý kiến đều bày tỏ lo lắng về chất lượng pin của xe đạp điện Trung Quốc.

Đây không phải lần đầu tiên một chiếc xe điện tự phát nổ ở Trung Quốc. "Xe điện ngày càng phổ biến, hầu như nhà nào cũng có một cái. Nếu pin cứ bất ngờ phát nổ thế này, dùng xe đạp điện chẳng khác nào mang bom vào nhà", người dùng Wang Mu bình luận.

Một vài người cho rằng cần có đơn vị kiểm tra định kỳ chất lượng pin của xe đạp, xe máy điện, giống đăng kiểm ôtô. "Tôi nghĩ không cho người dân tự sạc điện trong nhà. Nên sạc ở các trung tâm để kỹ thuật có thể kiểm tra và thay thế khi kỹ thuật viên thấy những dấu hiệu bất thường", tài khoản Luomo Soul nói.

Nhiều ý kiến cho rằng cơ quan chức năng cần vào cuộc điều tra xem pin xe này do hãng nào sản xuất, có còn hạn sử dụng không, có đảm bảo tiêu chuẩn an toàn trước khi bán ra thị trường hay không. Số khác cho rằng bên cho thuê xe phải chịu viện phí và bồi thường cho người giao hàng kém may mắn.

Tuy nhiên, cũng có người cho rằng người đàn ông này đã sạc pin sai cách dẫn đến cháy nổ. Theo người dùng tên Sha: "Pin Lithium tiềm ẩn những rủi ro cháy nổ mà nhiều người vẫn nghĩ chúng an toàn tuyệt đối. Việc chuẩn đoán an toàn cho những thiết bị cũ là cần thiết nhưng mọi người lại thường lờ đi. Nhiều năm qua, chẳng cơ quan nào đứng ra siết chặt chất lượng pin trong khi xe điện ngày càng nhiều trên thị trường. Đây là hồi chuông cảnh báo cho thị trường xe điện đang bùng nổ".

Nhà chức trách địa phương vẫn chưa công bố nguyên nhân gây nổ cũng như trách nhiệm của từng bên.

Trung Quốc được ví như vương quốc xe điện của thế giới. Theo số liệu của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin (MIIT), Trung Quốc hiện có 200 triệu xe đạp điện được đăng ký, trung bình mỗi năm có hơn 30 triệu chiếc được đưa ra thị trường. Trong đó, 95% xe điện dùng VRLA (Valve Regulated Lead Acid Battery) - Ắc quy chì axit, chỉ 5% xe đạp điện hiện đại dùng pin Lithium. Dù chỉ chiếm 5%, phần lớn nguyên nhân cháy nổ lại ở các loại xe dùng pin Lithium.

Kim Cương