Người Trung Quốc lạc quan khi mở cửa trở lại

Người dân Bắc Kinh, Thượng Hải và Vũ Hán đã trở lại cuộc sống bình thường sau khi chính phủ gỡ bỏ hạn chế, bất chấp số ca nhiễm tăng và thời tiết lạnh giá.

Ngày 1/1, người dân tụ tập vui chơi và trượt tuyết tại một hồ nước đóng băng ở Công viên Hồ Shichahai ở Bắc Kinh. Họ tỏ ra lạc quan về việc mở cửa sau khi chính quyền bãi bỏ các chính sách nghiêm ngặt thời "không Covid".

"Sau khi kết thúc đợt phong tỏa này, chúng tôi không cần quét mã y tế cũng như kiểm tra lịch trình di chuyển nữa", Yang, một người dân chia sẻ.

Zhong, một sinh viên đại học 22 tuổi, cho biết anh từng phải ở nhà hai đến ba tuần sau khi nhiễm bệnh. "Bây giờ tôi có thể ra ngoài. Đây là thời điểm tuyệt vời cho kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Tôi muốn đi một vòng Bắc Kinh và cảm nhận không khí lễ hội", anh nói thêm.

Dù trong kỳ nghỉ lễ, giao thông ở thủ đô vẫn tấp nập khi mọi người đổ xô đến các địa điểm ngoài trời. Tuy nhiên, các hoạt động kinh doanh ở những địa điểm nhỏ hơn vẫn chậm chạp. Chủ một nhà hàng hải sản ở Bắc Kinh cho biết khách quen vẫn chưa đông trở lại.

"Tôi cho rằng tình trạng này sẽ kéo dài qua kỳ nghỉ Tết Nguyên đán", ông nói.

Ở trung tâm thành phố Vũ Hán, nơi đại dịch bắt đầu cách đây ba năm, người dân không còn lo lắng.

"Sản xuất, công việc, cuộc sống và các hoạt động giải trí đều đã trở lại bình thường", Wu, gia sư tại một trung tâm tư nhân, cho biết.

Người dân tại một nhà ga ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 1/1. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi nỗ lực và đoàn kết khi đất nước vào giai đoạn mới chống Covid-19.

"Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, phần lớn cán bộ và quần chúng, đặc biệt là nhân viên y tế, đảng viên nòng cốt đã bất chấp những khó khăn và kiên trì không nản lòng", Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trong thông điệp mừng năm mới 2023 được phát trên truyền hình ngày 31/12. Chủ tịch Trung Quốc cho biết nước này đã vượt qua những khó khăn và thách thức chưa từng có trong cuộc chiến Covid-19, thêm rằng các chính sách chống dịch đã được "tối ưu hóa" theo yêu cầu của từng thời điểm, từng tình huống. "Giờ đây, công tác chống dịch đang bước vào giai đoạn mới. Đây vẫn là khoảng thời gian chiến đấu, mọi người đều đang kiên trì và nỗ lực, ánh bình minh đang ở phía trước. Hãy làm việc tích cực hơn, kiên trì và đoàn kết là chiến thắng", ông Tập nói.

Giống với Việt Nam, Tết Nguyên đán của Trung Quốc bắt đầu vào ngày 21/1. Mạng lưới đường sắt dự kiến sẽ tiếp nhận 5,5 triệu lượt khách.

Trong những ngày gần đây, truyền thông nhà nước cho biết Covid-19 đã được kiểm soát, gần đạt đỉnh hoặc qua đỉnh tại một số thành phố. Trích dẫn một số nghiên cứu, hãng tin Caixin nhận định tình trạng lây nhiễm tại Bắc Kinh, Quảng Châu, Thượng Hải và Trùng Khánh sắp kết thúc.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lo ngại tình hình có thể nghiêm trọng hơn sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Các ca nhiễm tại Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Cam Túc và Thanh Hải có thể đạt đỉnh vào nửa cuối tháng 1. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Tứ Xuyên cho biết 80% người dân tại đây đã nhiễm virus.

Số người tử vong do Covid từ đầu đại dịch đến nay ở Trung Quốc là hơn 5.200, thấp hơn nhiều so với Mỹ, châu Âu và nhiều nước trong khu vực. Nước này chỉ thống kê các trường hợp chết vì viêm phổi và suy hô hấp là do Covid.

Thục Linh (Theo Reuters)