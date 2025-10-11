Người Trung Quốc 'không sợ' đòn thuế 100% của ông Trump

Nhiều người dân ở Bắc Kinh tỏ ra không e ngại khi Tổng thống Mỹ dọa áp thêm thuế 100% với Trung Quốc, cho rằng các phát biểu của ông Trump "không đáng tin".

"Lúc biết tin, tôi chẳng cảm thấy gì. Trung Quốc không sợ bất kỳ lệnh trừng phạt hay chính sách nào của Mỹ nhằm hạn chế chúng tôi. Chúng tôi có thừa lòng tự tin và khả năng cải thiện mình", Liu Ming, 48 tuổi, nhân viên công ty phần mềm, hôm nay cho biết bên ngoài trung tâm mua sắm lớn ở Bắc Kinh.

Trước đó, ông Trump trước đó thông báo sẽ áp thuế bổ sung 100% với hàng hóa Trung Quốc, đồng thời áp đặt kiểm soát xuất khẩu với toàn bộ phần mềm thiết yếu do Mỹ sản xuất từ ngày 1/11 hoặc sớm hơn, nhằm đáp trả "những động thái cực kỳ gây hấn" của Bắc Kinh liên quan đến chính sách hạn chế xuất khẩu đất hiếm.

Cũng giống như nhiều người ở Bắc Kinh, ông Liu cho rằng chính sách của Tổng thống Mỹ khá thất thường. "Từ góc nhìn của một người Trung Quốc, ông ấy có phần không đáng tin. Ông ấy cứ thay đổi chính sách liên tục, gây nhiều xáo trộn lớn trên thế giới", ông Liu nói thêm.

Irene Wang, nhân viên bảo hiểm ngoài 30 tuổi, cũng đồng tình với quan điểm của ông Liu.

"Hôm nay ông ấy nói một đằng, nhưng có khi chỉ sau một đêm lại thay đổi ý định rồi. Ở tuổi 79, ông ấy nên điềm đạm hơn một chút!", Wang cho hay.

Người dân trên đường phố Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 2/10. Ảnh: AFP

Cô tin rằng mức thuế quan cao ngất ngưởng mà ông Trump đang đe dọa áp với Trung Quốc có thể phản tác dụng. "Động thái như vậy cũng có thể ảnh hưởng đến người dân Mỹ", Wang nói, vì áp thuế cao đối với sản phẩm Trung Quốc có thể đẩy giá cả leo thang tại Mỹ.

Về tác động tiềm tàng đối với người dân Trung Quốc, Wang thừa nhận cô không thể hoàn toàn phớt lờ vấn đề này. "Thành thật mà nói, đây không phải lần đầu nên chúng ta sẽ phải chờ xem mọi chuyện ra sao", cô nói thêm.

Một số cư dân thủ đô Trung Quốc nhận định nền kinh tế nước nhà sẽ chỉ chịu tác động vừa phải nếu chiến tranh thương mại với Mỹ leo thang trở lại. "Ngành xuất nhập khẩu, đặc biệt là các doanh nghiệp, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng ở mức độ nào đó", Jesicca Yu, 40 tuổi, cho biết.

Tuy nhiên, bà cho rằng cuộc sống của người dân ở Trung Quốc sẽ không biến động nhiều trong tương lai gần. Bà cũng than phiền về mối quan hệ căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington.

"Tình hình càng yên bình thì càng có nhiều cơ hội phát triển kinh tế. Chúng tôi hy vọng mọi thứ sẽ trở lại bình thường", Yu nhấn mạnh.

Lisa Liu, ngoài 30 tuổi và là đồng nghiệp của Yu, đùa rằng cô thấy một điểm tích cực trong cách điều hành đất nước khó lường của ông Trump. "Ông ấy mang đến cho chúng tôi rất nhiều chủ đề để bàn tán trong bữa cơm tối", cô nói.

Ngoài tuyên bố sẽ áp thêm thuế 100%, Tổng thống Mỹ cũng dọa hủy cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) cuối tháng này. Nếu diễn ra, đây sẽ là lần gặp trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng đầu năm nay.

Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại Trung Quốc hiện vẫn chưa lên tiếng về phát biểu của Tổng thống Mỹ.

Trung Quốc và Mỹ hồi đầu năm đã có những động thái "ăn miếng trả miếng" về thuế quan, sau khi ông Trump thông báo mức thuế đối ứng với loạt đối tác thương mại toàn cầu. Điều đó khiến một số mặt hàng từ Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ đối mặt nguy cơ chịu thuế lên tới 245%.

Hai bên hồi giữa năm nhất trí hạ nhiệt căng thẳng về thuế quan sau nhiều vòng đàm phán. Thuế nhập khẩu mà Washington áp với hàng hóa Trung Quốc hiện là 30%, trong khi Bắc Kinh duy trì thuế 10% với hàng hóa Mỹ.

Các nguyên tố đất hiếm được xem rất quan trọng với ngành công nghệ cao, từ điện thoại thông minh, xe điện, thiết bị quân sự tới công nghệ năng lượng tái tạo. Trung Quốc hiện nắm giữ khoảng 70% nguồn cung đất hiếm trên toàn thế giới.

Ông Trump cáo buộc Trung Quốc đã gửi thư tới các nước để thông báo về những biện pháp mới nhằm kiểm soát xuất khẩu đất hiếm. Bắc Kinh chưa chính thức lên tiếng về động thái mới của Tổng thống Mỹ.

Huyền Lê (Theo AFP)