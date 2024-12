Người Trung Quốc giảm hứng thú học tiếng Anh

Theo bảng xếp hạng mức độ thông thạo tiếng Anh do Education First mới công bố, Trung Quốc tụt xuống mức 91/116, so với thứ hạng 38/100 cách đây bốn năm.