Người Trung Quốc đổ xô đến cửa hàng vàng khi giá tăng cao

Giá vàng liên tiếp lập đỉnh tuần này, vượt 5.500 USD một ounce khiến người dân Thượng Hải và Hong Kong đổ xô đi mua.

"Có khá nhiều người mua. Họ cho rằng vàng là khoản đầu tư dài hạn và giá vẫn đi lên. Vàng tăng từ hơn 20 nhân dân tệ những năm 1980 lên hơn 1.000 nhân dân tệ hiện tại", Zhao Jinhao - người bán hàng tại một trung tâm trang sức ở Thượng Hải cho biết trên Reuters ngày 28/1.

Vàng thế giới giao ngay đã vượt 5.500 USD mỗi ounce tuần này, sau khi tăng hơn 60% năm 2025. Đà tăng kỷ lục này được thúc đẩy bởi hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương nhằm giảm phụ thuộc vào đồng USD, cùng nhu cầu trú ẩn của các nhà đầu tư sau năm đầu đầy biến động trong nhiệm kỳ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Các nhà phân tích tại Societe Generale kỳ vọng giá vàng chạm 6.000 USD cuối năm nay. Dù vậy, họ cho rằng đây vẫn là dự báo thận trọng vì giá có thể tăng cao hơn.

Người dân xếp hàng trước một tiệm vàng ở Hong Kong (Trung Quốc) ngày 27/1. Ảnh: Reuters

Bà Wang Qiuqin (68 tuổi), sống tại Thượng Hải, cho biết đà tăng "điên cuồng" của giá vàng đã thôi thúc bà đi mua. "Nếu tình hình này tiếp tục, giá vàng có khả năng còn tăng. Mức hiện tại chấp nhận được nên tôi quyết định mua một ít", bà nói.

Tại Hong Kong, Simon Littmann - CEO công ty kinh doanh kim loại quý Swiss Investors Corporation Limited cho biết đây là tháng 1 "ăn nên làm ra nhất" của ông trong 20 năm nay. "Năm ngoái đã rất bận rộn rồi, năm nay sôi động hơn. Nhưng chúng tôi đang gặp vấn đề về nguồn cung", ông nói.

Nguồn cung vàng miếng loại nhỏ khan hiếm do lực mua mạnh. Các nhà máy luyện vàng trên toàn cầu gấp rút tăng sản lượng để phục vụ mảng bán lẻ.

Dù vậy, giá cao đang tác động đến nhu cầu. Trong khi sức mua vàng thỏi và xu vàng để đầu tư tăng cao, nhu cầu trang sức lại đi xuống. Năm ngoái, nhu cầu vàng bán buôn tại Trung Quốc giảm 11% do giá neo cao và các cải cách về thuế.

Mức giá kỷ lục cũng khiến nhiều người tranh thủ chốt lời. Hôm 28/1, hàng chục người xếp hàng bên ngoài tiệm vàng Chong Kee ở Hong Kong chờ bán chốt lời. Một số người phải đợi hàng giờ mới được vào bên trong.

"Xã hội bây giờ nhiều biến động. Kinh tế khó khăn nhưng bán vàng lúc này giúp tôi có thêm tiền chi tiêu", Cherry Tam - một người nghỉ hưu cho biết. Bà bán lại một số đồ bằng vàng được tặng trong ngày cưới cách đây hàng chục năm.

Dick Liu (79 tuổi) - một nghệ nhân chế tác vàng đã làm việc hơn 50 năm cho rằng sự bất ổn hiện tại sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng. Đây là điều ông chưa từng chứng kiến trong suốt sự nghiệp. "Các chính sách Tổng thống Trump đưa ra thường xuyên thay đổi, giá vàng tiếp tục tăng, khó có chuyện giảm", Liu kết luận.

Hà Thu (theo Reuters)