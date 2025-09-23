Người trúng giải độc đắc 1,8 tỷ USD vẫn tự giặt quần áo

Người trúng giải độc đắc Powerball 1,8 tỷ USD và thực lĩnh hơn 240 triệu USD cho hay mình không muốn thay đổi lối sống quá nhiều và vẫn tự giặt quần áo.

Kết quả kỳ quay Powerball hồi đầu tháng nêu tên hai người chơi ở Texas và Missouri trúng giải độc đắc (jackpot), dẫn đến chia đôi giải thưởng trị giá khoảng 1,8 tỷ USD.

Người trúng giải ở bang Missouri đã mua tấm vé may mắn tại một cửa hàng tiện lợi QuikTrip ở thành phố St. Louis, Cơ quan Xổ số Missouri xác nhận ngày 22/9.

Trả lời truyền thông, người đàn ông trúng giải giấu tên cho biết anh đã mất ngủ nhiều đêm và giải thưởng này là "rắc rối tuyệt nhất từng xảy ra trong đời". Luật pháp Missouri cho phép người trúng số giấu tên.

Người mua chà vé số vào tượng chim xanh để lấy may mắn tại cửa hàng ở California, ngày 5/9. Ảnh: AP

Anh cho biết vẫn chưa quen với hiện thực rằng mình đã trúng số tiền lớn đến vậy. "Tôi là một triệu phú đôla và tối qua tôi vẫn tự giặt quần áo", anh nói.

Về kế hoạch tương lai, người này cho biết vợ chồng anh sẽ dành năm đầu tiên tập trung vào bản thân, cho biết số tiền sẽ giúp vợ anh giảm bớt khối lượng công việc, giúp hai vợ chồng có thêm thời gian quý báu bên nhau.

Về kế hoạch riêng, anh chia sẻ không muốn thay đổi lối sống quá nhiều dù có thêm tiền.

"Tôi là người thích ở nhà. Một ngày hoàn hảo là ngồi nhà làm những gì tôi thích, đó là thư giãn", anh giải thích, song nói vợ có thể có ý tưởng khác ngoài thư giãn cả ngày. "Cô ấy có thể sẽ lôi tôi ra ngoài du lịch".

Máy in vé số tại một cửa hàng tiện lợi ở Indianapolis, ngày 29/8. Ảnh: AP

Người trúng giải có thể chọn một trong hai cách để lĩnh thưởng, gồm nhận 893,5 triệu USD chia đều cho 30 lần thanh toán trong 29 năm, hoặc nhận khoản thanh toán một lần 410,3 triệu USD. Người may mắn ở Missouri đã chọn nhận một lần 410,3 triệu USD.

Sau khi trừ các loại thuế liên bang và thuế bang Missouri, anh thực lĩnh khoảng 242 triệu USD.

Khoản tiền 242 triệu USD là rất lớn, dù có vẻ nhỏ so với con số 1,8 tỷ USD. Khoản tiền này có thể mua được 4 chiếc máy bay phản lực tư nhân Gulfstream đời mới, hay khoảng 600 căn nhà có giá trung bình ở Mỹ. Nó cũng có thể đủ trả lương trọn đời cho 120 công nhân Mỹ, dựa theo dữ liệu tiền lương hiện tại.

Đức Trung (Theo NY Post, Metro)