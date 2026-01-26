Người trúng giá thuê đất ven sông Hàn hơn 4.860 tỷ đồng xin rút hồ sơ

Đà NẵngNgười trả giá cao nhất để thuê khu đất ven sông Hàn với mức hơn 4.860 tỷ đồng mỗi năm đã xin rút hồ sơ ngay trong ngày công bố kết quả.

Ngày 26/1, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng thông báo hủy kết quả cho thuê đất ngắn hạn đối với khu đất HH1, mặt tiền đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải. Quyết định được đưa ra sau khi người trúng thuê có văn bản xin hủy hồ sơ tham gia và không có trường hợp đủ điều kiện để lựa chọn thay thế.

Theo thông báo kết quả ngày 15/1, một phụ nữ ở xã Thượng Đức (Đà Nẵng) là người trả đơn giá thuê cao nhất, đạt 1,512 tỷ đồng mỗi m2 một năm. Với diện tích khu đất 3.215 m2, tổng tiền thuê ước tính khoảng 4.861 tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, ngay trong ngày công bố kết quả, bà đã nộp đơn xin rút hồ sơ tham gia thuê đất.

Quy định về cho thuê quỹ đất ngắn hạn của TP Đà Nẵng nêu rõ, trong trường hợp người trúng thuê không ký hợp đồng hoặc không thực hiện nghĩa vụ tài chính đúng hạn, cơ quan quản lý có thể xem xét lựa chọn người có mức giá liền kề cao nhất. Điều kiện là mức giá này không thấp hơn giá khởi điểm và chênh lệch không vượt quá 20% so với giá cao nhất.

Đường Trần Hưng Đạo nằm ven sông Hàn, có giá trị thương mại cao. Ảnh: Nguyễn Đông

Đối với khu đất HH1, mức giá của người tham gia liền kề có chênh lệch vượt quá 20% so với giá trúng thuê, nên không đủ điều kiện ký hợp đồng thay thế. Vì vậy, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng quyết định hủy kết quả cho thuê đất ngắn hạn và sẽ tổ chức lựa chọn lại đơn vị thuê theo đúng trình tự, thủ tục và quy định pháp luật.

Theo Trung tâm, việc hủy kết quả được thực hiện căn cứ Luật Đất đai 2024, các nghị định hướng dẫn thi hành và chỉ đạo của UBND thành phố về quản lý, khai thác quỹ đất ngắn hạn, nhằm bảo đảm chặt chẽ, minh bạch và đúng quy định.

Khu đất HH1 nằm trên trục đường Trần Hưng Đạo - tuyến đường ven sông Hàn có giá trị thương mại cao - được đưa ra cho thuê ngắn hạn trong đợt 2 theo thông báo ngày 11/12/2025. Trung tâm cho biết thời gian qua, việc cho thuê quỹ đất ngắn hạn được thực hiện thận trọng hơn để tránh thất thoát ngân sách và tuân thủ đầy đủ các quy định mới có hiệu lực.

Nguyễn Đông