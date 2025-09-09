Người trúng độc đắc 1,8 tỷ USD có thể thực lĩnh 242 triệu USD

Hai chủ nhân giải độc đắc Powerball 1,8 tỷ USD của Mỹ có thể chỉ nhận được 242-258 triệu USD mỗi người sau khi trừ thuế bang và liên bang.

Sau kỳ quay số tối 6/9, Hiệp hội Xổ số Đa bang (MUSL), đơn vị quản lý giải Powerball, thông báo hai người chơi từ Texas và Missouri đã trúng giải độc đắc (jackpot), dẫn đến chia đôi giải thưởng trị giá khoảng 1,8 tỷ USD.

Người trúng giải có thể chọn một trong hai cách để lĩnh thưởng, gồm nhận 893,5 triệu USD chia đều cho 30 lần thanh toán trong 29 năm, hoặc nhận khoản thanh toán một lần 410,3 triệu USD. Hầu hết những người trúng jackpot đều lựa chọn phương án nhận tiền một lần.

Trong trường hợp lĩnh thưởng một lần, Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) sẽ tự động khấu trừ thuế liên bang 24%, tương đương 98,47 triệu USD, khiến tiền thưởng cho mỗi người lúc này còn khoảng 311,83 triệu USD.

Biển quảng cáo Powerball ước tính giải độc đắc 1,8 tỷ USD tại một cửa hàng ở California, ngày 5/9. Ảnh: AP

Nhưng do trúng jackpot, người thắng được xếp vào nhóm có thu nhập cao nhất và phải chịu mức thuế tối đa 37%, tức phải nộp thêm 13%. Sau khi trừ tất cả các loại thuế liên bang, mỗi người còn lại khoảng 258,5 triệu USD.

Từ đây, khác biệt ở mức thực lĩnh sẽ tùy thuộc vào luật thuế của bang. Texas không đánh thuế thu nhập cá nhân, nên người chiến thắng ở bang này sẽ được giữ toàn bộ 258,5 triệu USD. Vé jackpot ở Texas được bán tại một cửa hàng tiện lợi ở thành phố Fredericksburg. Cửa hàng sẽ nhận 250.000 USD vì bán ra tấm vé trúng thưởng.

Trong khi đó, bang Missouri áp thuế trúng số 4%, nên người thắng ở bang này sẽ bị trừ thêm khoảng 16,4 triệu USD, phần thực lĩnh khoảng 242 triệu USD.

Khoản tiền 242-258 triệu USD là rất lớn, dù có vẻ nhỏ so với con số 1,8 tỷ USD. Khoản tiền này có thể mua được 4 chiếc máy bay phản lực tư nhân Gulfstream đời mới, hay khoảng 600 căn nhà có giá trung bình ở Mỹ. Nó cũng có thể đủ trả lương trọn đời cho 120 công nhân Mỹ, dựa theo dữ liệu tiền lương hiện tại.

Người mua chà vé số vào tượng chim xanh để lấy may mắn tại cửa hàng ở California, ngày 5/9. Ảnh: AP

Powerball, trò chơi xổ số ra đời từ năm 1992 để thay thế trò Lotto America, được chơi tại 45 bang, với các kỳ quay được tổ chức vào tối thứ Hai, thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần.

Người chơi chọn 5 số trong một dãy từ 1 đến 69. Số thứ sáu, gọi là Powerball, được chọn trong một dãy khác, từ 1 đến 26. Khả năng trúng giải là 1/292,2 triệu, thấp hơn nhiều so với xác suất bị sét đánh. Giải jackpot khởi điểm từ 20 triệu USD, tích lũy dần nếu không có người trúng.

Giải jackpot cao nhất lịch sử Powerball là 2,04 tỷ USD, được bán ra ở California vào năm 2022. Chủ nhân giải thưởng này đã nhận một lần hơn 620 triệu USD sau khi trừ các khoản thuế liên bang. California áp thuế thu nhập 13,3%, nhưng không đánh thuế tiền trúng số.

Đức Trung (Theo NY Post, NBC News, Forbes)