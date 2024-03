Người trồng xoài lãi cao nhờ bán hàng vào siêu thị

Sản lượng năm nay giảm tới 30% do EL Nino nhưng giá xoài miền Tây vẫn cao hơn mọi năm nhờ cả thị trường nội địa và xuất khẩu.

Nói với VnExpress, ông Hoàng, một nhà vườn ở An Giang, "phấn khởi" vì giá xoài năm nay tăng khoảng 20% so với năm ngoái. Mỗi kg xoài ba màu đang có giá 15.000 đồng cho hàng loại 1 và 10.000 đồng cho hàng xô. Với xoài cát Hòa Lộc, giá cũng 30.000-33.000 đồng một kg. Vụ này, một ha xoài cho thu lãi khoảng 80-120 triệu đồng, dù năng suất năm nay giảm 30% vì thời tiết bất thường.

Ông Thắng ở Đồng Tháp, người đang lãi mỗi ngày từ xoài cát chu vàng, cho biết chất lượng xoài năm nay cao hơn mọi năm. Màu sắc bắt mắt, kích cỡ đạt chuẩn nên được các đại siêu thị nội địa và thị trường Mỹ, New Zealand ưa chuộng.

"Loại này trái nhỏ, mùi thơm ngào ngạt lại không bị xơ như nhiều giống khác nên rất hút khách", ông Thắng giải thích.

Xoài các tỉnh miền Tây được bán tại Lễ hội xoài hôm 22/3 tại Go! An Lạc, Bình Tân (TP HCM). Ảnh: Linh Đan

Quản lý 600 hộ trồng ở An Giang, ông Trần Quang Trường An, Giám đốc Hợp tác xã trái cây GAP Chợ Mới, đánh giá vụ tháng 3-6 năm nay người trồng lãi cao vì giá xoài ổn định. Trung bình, với giá bán cho các siêu thị trong giai đoạn này, người trồng có lãi khoảng 2.000-4.000 đồng một kg (tùy giống xoài).

"Ngoài xuất khẩu, năm nay chúng tôi đẩy mạnh bán xoài chất lượng xuất khẩu cho siêu thị trong nước bởi giá thu mua không bị biến động. Bắt đầu bán từ đầu tháng 3 nhưng sức mua tại một vài siêu thị nội địa đang cho tín hiệu lạc quan", ông An cho hay.

Ghi nhận trên thị trường cho thấy, xoài Việt đang lấn át các loại nhập khẩu từ Campuchia và Thái Lan. Đặc biệt, xoài cát Hòa Lộc, xoài tượng, xoài keo Việt ngày càng có chất lượng cao và giá cạnh tranh hơn sản phẩm nhập khẩu.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Central Retail, đánh giá xoài tiêu thụ nội địa năm nay yên tâm về vấn đề an toàn thực phẩm vì sản phẩm mua vào ngang với tiêu chuẩn hàng xuất khẩu đi Mỹ, Australia... Trên toàn hệ thống này, xoài bán ra đều được tuyển chọn hàng loại 1 từ các công ty xuất khẩu.

Để kích cầu, siêu thị đang giảm giá đến 40% cho các sản phẩm xoài. Trong những ngày đầu thực hiện chương trình, có siêu thị bán được một tấn một ngày. Điều này chứng tỏ người tiêu dùng Việt đang ngày càng chuộng nông sản Việt chất lượng cao.

Ông Nguyễn Thành Huân, Phó giám đốc Sở Công Thương An Giang, đánh giá việc xúc tiến đưa hàng chất lượng xuất khẩu vào siêu thị là nỗ lực giúp nông sản An Giang đa dạng hóa kênh phân phối và tránh phụ thuộc vào thị trường nước ngoài. An Giang đang nỗ lực đem xoài phủ kín các kênh siêu thị hiện đại trong thời gian tới.

An Giang có 17.900 diện tích trồng cây ăn trái, trong đó có 12.000 ha xoài. Trong đó, huyện Chợ Mới có diện tích trồng xoài lớn nhất tỉnh, với 6.400 ha. Ngoài cát Hoà Lộc, Cát Chu, xoài 3 màu, xoài tượng cũng được chuộng.

Theo ông Huân, trước đây Việt Nam phải nhập xoài keo từ Campuchia, nay An Giang đang sản xuất cho năng suất và chất lượng cao. Người tiêu dùng ngày càng được tiếp cận với hàng chất lượng và giá rẻ do chính Việt Nam sản xuất.

Tỉnh cũng liên tục xúc tiến, thúc đẩy hỗ trợ liên kết và tiêu thụ để giảm tình cảnh "được mùa mất giá". Vụ xoài năm nay cho tín hiệu khả quan khi các lô xuất khẩu tăng. Mới đây, lần đầu tiên, 13 tấn xoài hạt lép của An Giang xuất khẩu sang Hàn Quốc. Từ cuối tháng 3, khi xoài rộ vụ, các hệ thống siêu thị cũng đang hỗ trợ tiêu thụ.

