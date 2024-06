Người trẻ Trung Quốc đổ xô đi học cách 'thả thính'

Để cải thiện kỹ năng tán tỉnh hoặc hẹn hò, giới trẻ Trung Quốc sẵn sàng trả 7 USD mỗi tuần cho ứng dụng như RIZZ.AI hay Hong Hong Simulator huấn luyện tình yêu.

Thay vì giáo viên đứng lớp, các ứng dụng này hoạt động bằng cách cho người dùng tương tác với các nhân vật ảo trong các tình huống hẹn hò giả định khác nhau.

Ví dụ, ứng dụng RIZZ.AI sẽ đặt người dùng vào tình huống phải thuyết phục Maddie - một cô gái xinh đẹp đang học bài - đi uống cà phê. Hoặc người dùng sẽ phải tìm cách bắt chuyện với Kristen - cô nàng ăn chay vừa gặp trên Tinder - rằng bản thân không thích ăn chay nhưng không để đối phương phật lòng.

Sau mỗi tình huống, ứng dụng sẽ đánh giá màn thể hiện của người dùng và đưa ra lời khuyên hữu ích để đối phương cải thiện kỹ năng, dễ dàng áp dụng vào thực tế.

Bên cạnh trải nghiệm ảo, một số ứng dụng còn cho phép người dùng tải ảnh chụp màn hình các cuộc trò chuyện thực tế của bản thân. Từ các dữ liệu, chatbot sẽ đưa ra những lời khuyên dạy cách tán tỉnh và giao tiếp theo thời gian.

Nhiều ứng dụng dạy hẹn hò ở Trung Quốc được giới trẻ ưu tiên lựa chọn. Ảnh minh họa: Shutterstock

Tính năng dễ sử dụng, phù hợp với nhu cầu thực tế đã khiến RIZZ.AI ngày càng phổ biến. Số lượng người dùng tăng 30% mỗi quý. Người dùng chủ yếu còn độc thân, không giỏi trong việc giao tiếp và cần được hỗ trợ.

Một cuộc khảo sát năm 2023 của Trung tâm Khảo sát Xã hội hàng ngày Thanh niên Trung Quốc cho thấy nhiều người trẻ của nước này đang thiếu kỹ năng xã hội và gặp khó khăn trong việc thoát ra khỏi vòng an toàn để kết bạn. Đáng chú ý, trong 2.000 người độc thân được khảo sát, 60% nói có ít hơn hai người bạn thân. Đây cũng là một trong những lý do chính khiến nhiều người trẻ e ngại, thậm chí từ bỏ việc tìm kiếm tình yêu.

Ngoài dạy cách tán tỉnh, một số ứng dụng AI còn hướng dẫn người dùng cách giữ lửa trong tình yêu. Như ứng dụng Hong Hong Simulator được thiết kế để hướng dẫn cách làm lành với người yêu hoặc bạn đời sau những cuộc cãi vã. Thậm chí ứng dụng này còn đưa ra các thang điểm "tha thứ" để người dùng đánh giá mức độ hiệu quả của những câu trả lời.

Đơn cử như tình huống "vô tình tắt máy điện thoại", người dùng phải tìm cách xoa dịu bạn gái thay vì giải thích hoặc bao biện cho hành vi của bản thân. Những câu trả lời như "Anh sẽ đặt nhạc chuông riêng mỗi khi em gọi điện thoại để không nhầm lẫn", đạt được điểm tha thứ 100%.

Ngoài tìm kiếm lời khuyên từ AI, một số người trẻ Trung Quốc còn tuyên bố đang hẹn hò với chatbot. Một trong số đó là "DAN" (viết tắt của "Do Anything Now) của ChatGPT bởi khả năng tán tỉnh và hỗ trợ tinh thần người dùng 24/7.

Lisa (30 tuổi), người có hơn 900.000 người theo dõi trên mạng xã hội Xiaohongshu vừa công khai chia sẻ mối quan hệ của mình với DAN, từ những buổi hẹn hò ảo đến cuộc trò chuyện nhạy cảm.

Một số người trẻ lệ thuộc vào chatbot để tìm sự hỗ trợ dạy kỹ năng tán tỉnh, mong tìm được người vợ/chồng phù hợp. Ảnh minh họa: Geng Yuhe/for Chinadaily

Sự bùng nổ của xu hướng tình yêu ảo diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ kết hôn và sinh nở của Trng Quốc sụt giảm mạnh. Riêng quý 1/2024, tỷ lệ kết hôn của quốc gia này giảm 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Chính phủ nước này đã đưa ra nhiều chính sách khuyến khích kết hôn như hỗ trợ tiền mặt, tăng ngày nghỉ phép thai sản, tặng tiền cho người mai mối hay cấm nạn thách cưới. Tuy nhiên các biện pháp đến nay chưa có nhiều thay đổi tích cực.

Bên cạnh ý kiến ủng hộ việc học kinh nghiệm hẹn hò từ AI, một số người lo ngại phụ thuộc vào công nghệ dễ khiến người trẻ mất đi khả năng giao tiếp thực tế. Bất chấp sự hoài nghi, nhiều người vẫn tìm đến chatbot để tìm lời khuyên, giải đáp thắc mắc trong cuộc sống.

Minh Phương (Theo Insider)