Người trẻ trải nghiệm chụp ảnh với camera Galaxy S25 FE

Galaxy S25 FE nổi bật ở cụm camera nâng cấp phần cứng, phần mềm và công cụ AI, được giới trẻ đánh giá cao nhờ trải nghiệm sáng tạo.

Galaxy S25 FE là sản phẩm cân bằng giữa tính năng flagship và giá dễ tiếp cận. Mẫu máy giữ lại nhiều công nghệ từ dòng cao cấp. Điểm đáng chú ý nhất là hệ thống ba ống kính gồm camera chính khẩu độ lớn thu sáng, camera góc siêu rộng cho phong cảnh và camera tele hỗ trợ chân dung, zoom xa. Toàn bộ được tối ưu bởi ProVisual Engine, bộ xử lý hình ảnh thế hệ mới, giúp kiểm soát ánh sáng, giữ chi tiết ổn định và hạn chế cháy sáng.

Galaxy S25 FE được Samsung ra mắt đầu tháng 9. Ảnh: Khải Minh

Hoàng Anh, 26 tuổi, nhân viên sáng tạo nội dung mạng xã hội tại TP HCM, cho biết tận dụng hệ thống camera này mỗi ngày. Bên cạnh chụp khoảnh khắc đời thường, sản phẩm hỗ trợ nữ nhân viên chụp ảnh sản phẩm hay ghi lại những khoảnh khắc cần cho công việc.

Sau gần một tháng sử dụng, Hoàng Anh cho biết ảnh chụp ban ngày qua S25 FE thể hiện chi tiết cao như mây trời có chiều sâu, camera góc rộng giảm méo hình, giữ thẳng đường viền kiến trúc. Với ảnh cận cảnh như chụp sản phẩm, món ăn, chủ thể được tách tự nhiên, hậu cảnh làm mờ nhẹ giống hiệu ứng từ ống kính máy ảnh.

Ảnh chụp từ Galaxy S25 FE lúc trời chạng vạng. Ảnh: Khải Minh

Trong điều kiện thiếu sáng, Nightography phát huy thế mạnh khi giữ được sắc độ bầu trời và ánh đèn thành phố rõ ràng, không mất chi tiết vùng tối. "Những khung cảnh đường phố ẩm ướt vẫn tái hiện ánh sáng phản chiếu sống động. Ảnh trong nhà duy trì sắc ấm, cân bằng trắng hợp lý, gần với màu thực tế", người dùng này đánh giá.

Trong khi đó, Minh Huy, 24 tuổi, nhân viên truyền thông tại TP HCM lại thích cách sản phẩm tích hợp các tính năng chỉnh sửa tạo sinh (Generative Edit). Các tính năng này cho phép xóa vật thể thừa và tự động lấp đầy khoảng trống liền mạch, giúp người dùng không phải bỏ đi tấm ảnh.

Gemini Live gợi ý caption cho người dùng sau khi chụp ảnh. Ảnh: Khải Minh

Huy đưa ra ví dụ khi chụp ảnh sự kiện, vài chi tiết thừa như chai nước, rác hay người vô tình lọt vào có thể phá hỏng khoảnh khắc quan trọng. Lúc này, tính năng xóa vật thể giúp loại bỏ chi tiết không mong muốn. "AI trên máy thông minh, sau khi xóa sẽ hiểu bối cảnh và tái tạo thêm các chi tiết để lấp đầy, cảm giác tự nhiên", người dùng đánh giá.

Ngoài ra, với Gemini Live, thiết bị gợi ý caption phù hợp cho từng bức ảnh, chẳng hạn như khung cảnh Hồ Gươm lúc hoàng hôn sẽ có mô tả gắn với bản sắc địa phương.

Với sự kết hợp giữa cụm camera đa ống kính, khả năng chụp đêm Nightography và công cụ AI sáng tạo, Galaxy S25 FE mang trải nghiệm cao cấp đến với nhiều người dùng hơn, trở thành lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc tầm trung.