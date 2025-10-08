Người trẻ tìm cảm hứng công việc từ AI trên Galaxy A56 5G

Nhiều người trẻ dùng AI như Gemini Live trên Galaxy A56 5G để đưa ra các ý tưởng sáng tạo cho công việc đồng thời gợi ý cách để cân bằng năng lượng cuộc sống.

Là mô hình ngôn ngữ lớn với khả năng trò chuyện, giải đáp thắc mắc và đưa ra lời khuyên bằng tiếng Việt, Gemini Live trên các mẫu điện thoại như Galaxy A56 5G được nhiều người trẻ sử dụng.

Linh Lam, 27 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP HCM cho biết thường tận dụng Gamini Live để tìm gợi ý, hướng đi cho những vấn đề thường nhật. Chẳng hạn, khi thiếu động lực làm việc, hay deadline đè nặng, cô xem AI như "người bạn" để trò chuyện. AI đưa ra lời khuyên "sống chậm" bằng những hành động cụ thể.

Người dùng chia sẻ màn hình để Gemini Live đưa ra gợi ý cho nhiều tình huống. Ảnh: Samsung

Công cụ khuyên nữ nhân viên văn phòng tạm gác công việc ít phút và thưởng thức trà bánh để tiếp thêm năng lượng kèm mô tả "một vài chiếc bánh quy hay một ly trà sữa sẽ là liều thuốc giải tỏa căng thẳng tức thì". AI cũng gợi ý các món ngọt với lượng đường phù hợp có tác dụng trong việc bình ổn tâm trạng, xoa dịu tinh thần.

Nếu theo đuổi phong cách ăn uống lành mạnh, AI gợi ý những loại trái cây chứa đường tự nhiên như chôm chôm, nhãn, táo, sữa chua ít đường, nho sấy khô, trà mật ong... "Khi chia sẻ sở thích và mong muốn một cách trực tiếp, công cụ này lắng nghe và điều chỉnh gợi ý cho phù hợp, tạo cảm giác như đang trò chuyện với một người bạn", Linh Lam kể.

Người dùng sử dụng Galaxy A56 5G. Ảnh: Samsung

Bên cạnh đưa lời khuyên cuộc sống, Gemini Live tư vấn ý tưởng cho công việc như thuyết trình hay trình bày báo cáo. Trí tuệ nhân tạo có thể hướng dẫn nhanh kỹ năng làm file thuyết trình, tư vấn hướng xây dựng nội dung, tìm ví dụ minh họa và thậm chí đưa ra ý tưởng mới để người dùng tham khảo.

Rapper HIEUTHUHAI gần đây đã sử dụng công cụ này. Khi đang "bí" ý tưởng cho sự kiện gặp gỡ người hâm mộ, nam ca sĩ đã hỏi ý kiến của Gemini Live trên Galaxy A56 5G. Kết quả, công cụ tư vấn nên thêm một tiết mục ảo thuật, đồng thời hướng dẫn cách thức thực hiện biến ra một chú vẹt từ trong hộp giấy.

Xuyên suốt quá trình thực hiện, nam nghệ sĩ đã chia sẻ camera để Gemini Live có thể quan sát thực tế xung quanh và hướng dẫn cụ thể từng bước theo thời gian thực.

Tính năng chọn gương mặt đẹp nhất trên Galaxy A56 5G. Ảnh: Samsung

Bên cạnh đó, Gemini Live còn có thể gợi ý người trẻ cách giữ năng lượng cho công việc thông qua nhiều hoạt động như đi cà phê thư giãn, đọc sách, nấu nướng, ngồi thiền hoặc du lịch... Câu trả lời đều được đưa ra dựa trên cá nhân hóa dữ liệu người dùng. Từ mỗi câu hỏi, câu trả lời, AI sẽ phân tích để hiểu nhu cầu từ đó đưa ra gợi ý phù hợp với ngân sách, lịch trình, sở thích.

Chẳng hạn nếu người dùng có nhiều ngày nghỉ phép và ngân sách cao, AI sẽ lên danh sách điểm đến kèm theo lịch trình chi tiết để trải nghiệm. Trong trường hợp không có nhiều thời gian, công cụ có thể gợi ý danh sách quán cà phê phù hợp để đọc sách...

Việc mất động lực trong công việc ở một vài thời điểm nhất định có thể gặp ở bất kỳ ai. Do đó, Samsung kỳ vọng Gemini Live trên Galaxy sẽ là trợ thủ, tạo sự thú vị khi sử dụng thiết bị, giúp người dùng tìm được cảm hứng trong cuộc sống.

Hoài Phương