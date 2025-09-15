Người trẻ tăng mua bất động sản

Bất chấp giá nhà tăng mạnh, tỷ lệ người trẻ tham gia thị trường bất động sản có xu hướng cao hơn thế hệ trước, nhất là ở phân khúc căn hộ, theo VARS.

Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cho biết, từ năm 2019 đến nay, tỷ lệ người trẻ tham gia thị trường bất động sản, đặc biệt ở phân khúc căn hộ, tăng rõ rệt. Khách hàng trong độ tuổi 25-35 hiện chiếm trung bình hơn 40% giao dịch, thậm chí một số dự án lên tới 70%, cao hơn nhiều so với thế hệ trước.

Một nghiên cứu trước đó của chuyên trang Batdongsan cũng chỉ ra từ năm 2023, nhóm khách hàng chủ lực của thị trường bất động sản có sự dịch chuyển về độ tuổi. Nhóm người từ 22 đến dưới 39 tuổi đang trở thành lực lượng mua nhà chính, thay thế nhóm trên 40 tuổi. Trong đó, nhu cầu mua bất động sản của người 27-40 tuổi chiếm 66%, trong khi nhóm trên 45-60 giảm xuống còn 34%. Khoảng 66% khách hàng dưới 35 tuổi khẳng định sẵn sàng vay vốn để sở hữu ít nhất một bất động sản.

Còn theo khảo sát mới đây của hãng tư vấn One Mount Group, nhóm khách hàng chủ lực của phân khúc căn hộ chung cư đang rơi vào nhóm độ tuổi từ 35-44. Đáng chú ý, thế hệ trẻ từ 18-34 tuổi đang dần chiếm tỷ trọng đáng kể trong các giao dịch mua nhà, với tỷ lệ hơn 27%. Động thái này phản ánh ngày càng rõ rệt xu hướng trẻ hóa về nhu cầu sở hữu nhà ở.

Theo VARS, nguyên nhân chính giúp người trẻ "dễ" sở hữu nhà hơn thế hệ trước là nhờ Việt Nam đang trong thời kỳ dân số vàng, với hơn một nửa lực lượng lao động dưới 35 tuổi, nhu cầu an cư rất lớn. Bên cạnh đó, nhiều người trẻ có khả năng tự chủ tài chính sớm nhờ tận dụng lợi thế từ công nghệ, thương mại điện tử, sáng tạo nội dung số hay đầu tư tài sản số. Không ít trường hợp còn được gia đình hỗ trợ một phần hoặc phần lớn giá trị căn hộ, giúp rút ngắn thời gian tích lũy.

Ngoài ra, chính sách tín dụng và cách bán hàng của các chủ đầu tư hiện nay linh hoạt hơn nhiều so với trước đây. Ngân hàng có nhiều gói ưu đãi vay cho người trẻ, doanh nghiệp cũng áp dụng chính sách chia nhỏ tiến độ thanh toán hay đưa ra gói vay ưu đãi, giúp nhóm khách hàng trẻ dễ tiếp cận hơn.

Khách hàng tìm hiểu một dự án tại TP HCM. Ảnh: PDG

Khẩu vị mua nhà cũng có sự khác biệt so với thế hệ trước, thay vì tích lũy lâu dài để mua nhà liền thổ ở trung tâm, nhiều người trẻ sẵn sàng dịch chuyển ra vùng ven, ưu tiên căn hộ có giá hợp lý, hạ tầng kết nối và tiện ích phù hợp lối sống hiện đại.

Ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu thị trường One Mount Group, nhận định xu hướng khách hàng trẻ hóa ngày càng rõ nét. Lối sống độc lập, mong muốn tự tạo không gian riêng từ sớm là yếu tố quan trọng thúc đẩy nhu cầu mua nhà. Trong ba năm qua, lượng tìm kiếm bất động sản từ nhóm dưới 35 tuổi tăng đáng kể, nhờ công nghệ mang đến nhiều cơ hội việc làm có thu nhập cao hơn so với thế hệ trước. Điều này giúp giấc mơ sở hữu nhà với Gen Y, Gen Z trở nên khả thi hơn.

Theo ông Tiến, trong bối cảnh thị trường bất động sản trải qua giai đoạn khó khăn, nhóm khách hàng 45-60 tuổi - vốn là lực lượng tích lũy tài sản lớn - lại hạn chế giao dịch, nhường cơ hội cho thế hệ trẻ dưới 35. Để hiện thực hóa kế hoạch mua nhà, nhiều người chấp nhận ra ngoài trung tâm, tìm kiếm căn hộ vùng ven các thành phố lớn với mức giá phổ biến từ 2-4 tỷ đồng mỗi căn.

Dù vậy, theo Vars cần nhìn nhận rằng tỷ lệ người trẻ mua được nhà vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ so với tổng nhu cầu. Phần đông vẫn gặp rào cản thu nhập tăng chậm, áp lực vay nợ lớn trong khi chi phí sinh hoạt ngày càng cao. Số liệu từ Viện Nghiên cứu và đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE) cho thấy, trong một thập kỷ qua, giá căn hộ tại các đô thị lớn tăng gấp nhiều lần so với thu nhập bình quân. Quý II, giá căn hộ trung bình tại Hà Nội tăng 88% so với năm 2019, đạt 75 triệu đồng mỗi m2; Đà Nẵng tăng gần 70% lên 66 triệu đồng; còn TP HCM tăng hơn 48%, lên 77 triệu đồng.

Ngược lại, thu nhập tăng chậm hơn nhiều. Tại Hà Nội, gần một thập kỷ qua, thu nhập bình quân đầu người chỉ tăng từ 4,1 triệu đồng lên 8,3 triệu đồng mỗi tháng, tức khoảng 6,4% mỗi năm. Nếu năm 2014, một gia đình có thu nhập trung bình cần gần 18 năm dành toàn bộ thu nhập để mua căn hộ 70 m2 trị giá 1,75 tỷ đồng, thì đến giữa 2025, với mức giá hơn 5 tỷ đồng cho căn hộ tương tự, thời gian tích lũy tăng lên 27 năm nếu dồn toàn bộ thu nhập. Con số này có thể kéo dài tới 80 năm nếu chỉ dành một phần ba thu nhập cho chi phí nhà ở, theo khuyến nghị quốc tế.

Dù một bộ phận người trẻ đã trở thành khách hàng chủ lực của thị trường nhà ở, các chuyên gia cho rằng phần lớn vẫn chật vật với bài toán tài chính để hiện thực hóa giấc mơ an cư. Không ít người buộc phải hoãn kế hoạch mua nhà hoặc chọn thuê dài hạn để cân bằng chi phí sinh hoạt và tránh gánh nặng nợ vay. Với tích lũy ban đầu khiêm tốn, người trẻ vẫn phải trông chờ vào các gói hỗ trợ tài chính từ chủ đầu tư và ngân hàng.

Theo VARS IRE, nếu không có giải pháp căn cơ từ chính sách như phát triển mạnh nhà ở xã hội, nhà ở giá vừa túi tiền và kiểm soát mặt bằng giá hợp lý, giấc mơ an cư vẫn xa vời với đa số người trẻ. Bất động sản vẫn là kênh hấp dẫn với thế hệ mới, nhưng để trở thành hiện thực với số đông, thị trường cần sự điều tiết đồng bộ từ chính sách và sự thích ứng người mua.

Phương Uyên