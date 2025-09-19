Người trẻ tận dụng chương trình tích điểm khi đặt thức ăn

Sau thời gian sử dụng chương trình tích điểm khi đặt đồ ăn qua ứng dụng, Thiện Nhân (25 tuổi, TP HCM) tiết kiệm hơn 130.000 đồng, nhiều lần được miễn phí bữa trưa.

Trong nhịp sống đô thị, sự nhanh chóng và tiện lợi ngày càng trở thành ưu tiên của nhiều bạn trẻ khi lựa chọn dịch vụ hàng ngày. Các ứng dụng gọi xe, đặt đồ ăn, giao hàng... dần trở thành thói quen tiêu dùng phổ biến. Với Thiện Nhân, 25 tuổi, quản lý sản xuất quay dựng tại TP HCM, việc "sống nhờ" ứng dụng đặt đồ ăn đã thành nếp quen. Lịch làm việc dày đặc khiến Nhân hiếm khi có giờ ăn cố định, nhiều bữa phải tranh thủ ngay trong phòng dựng giữa tiếng render (tiếng quạt, tiếng máy) và áp lực deadline.

Thiện Nhân trong một buổi làm việc. Ảnh: NVCC

Dù sử dụng nền tảng thường xuyên, Nhân từng ít quan tâm đến các quyền lợi đi kèm, chẳng hạn chương trình tích điểm. "Trước giờ mình chỉ chú ý quán có gần không, thực đơn phong phú, đánh giá tốt và có khuyến mại hay không. Chuyện tích lũy bao nhiêu điểm thì hầu như bỏ qua, nghĩ chẳng đáng bao nhiêu", Nhân kể.

Một lần đặt bữa trưa, khi ví điện tử còn chưa đầy 50.000 đồng, Nhân tính bỏ bớt món nước yêu thích khỏi đơn hàng thì được đồng nghiệp gợi ý dùng điểm thưởng. "Ứng dụng tự động gợi ý số điểm đổi tương ứng. Đơn GrabFood của mình có giá khoảng 58.000 đồng, ứng dụng gợi ý đổi khoảng 1.740 điểm, nên đơn hàng của mình được miễn phí", Nhân chia sẻ.

Giao diện người dùng tích điểm khi đặt đồ ăn. Ảnh: Quỳnh Như

Từ trải nghiệm đó, Nhân bắt đầu để ý hơn đến việc tích điểm. Anh tìm hiểu chương trình của Grab, ứng dụng anh dùng cho việc đặt đồ ăn hàng ngày. Khác với nhiều ưu đãi chỉ áp dụng ở vài cửa hàng hoặc khung giờ nhất định, điểm thưởng có thể dùng linh hoạt.

"Đồng nghiệp còn hướng dẫn thêm cách tích điểm nhanh hơn. Ví dụ đặt đơn buổi sáng 7-9h hay chọn món từ bộ sưu tập 'Quán ngon đặc tuyển' sẽ có thêm 50 điểm. Làm nhóm trưởng khi đặt đơn nhóm sẽ được cộng hẳn 200 điểm", Nhân chia sẻ.

Tương tự Nhân, nhiều người trẻ ưu tiên tích điểm từ các ứng dụng vì mang lại lợi ích thiết thực. Việc này không tốn nhiều thời gian nhưng giúp tiết kiệm chi phí, đôi khi còn đổi được bữa ăn hoặc đồ uống miễn phí.

"Thỉnh thoảng, tôi hay đổi điểm lấy một bữa ăn hoặc ly cà phê, điều này giống như việc được nhận quà từ nhà bán hàng", Nhân nói.

Thái Anh