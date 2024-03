Theo các chuyên gia, việc sử dụng đòn bẩy tài chính là phương pháp tối ưu giúp người trẻ sớm sở hữu căn nhà đầu tiên, trong bối cảnh nguồn cung ngày càng thiếu hụt khiến các dự án nhà ở liên tục thiết lập mặt bằng giá mới.

Dữ liệu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) ghi nhận, chỉ số giá căn hộ tại Hà Nội năm 2023 tăng khoảng 38 điểm phần trăm so với năm 2019. Mức tăng tại thị trường TP HCM vào khoảng 16 điểm phần trăm. Còn theo Savills, giá nhà sơ cấp trung bình đã tăng trong 20 quý liên tiếp.

Theo bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn, Savills Hà Nội, phân khúc nhà ở vẫn tiếp tục đà tăng trưởng về giá là do chi phí đất và chi phí xây dựng tăng, cơ sở hạ tầng phát triển và chất lượng được cải thiện.

Cán cân cung - cầu lệch pha cũng là lý do thúc đẩy giá nhà. Báo cáo CBRE ghi nhận năm 2023 Hà Nội có thêm tổng cộng gần 10.300 căn hộ chung cư và 2.600 căn nhà ở thấp tầng mở bán mới, giảm lần lượt 32% và 84% so với năm 2022. TP HCM thậm chí nguồn cung còn khiêm tốn hơn với hơn 8.700 căn hộ chung cư và chỉ gần 30 căn nhà ở thấp tầng mở bán mới, giảm lần lượt 54% và 98% so với năm 2022.