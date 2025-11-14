Người trẻ Mỹ ngột ngạt vì sếp không chịu nghỉ hưu

Làm y tá trưởng 27 năm, bà Margaret K, 69 tuổi, hai lần từ chối nghỉ hưu vì không yên tâm để giao công việc cho người khác và "không tin người trẻ chịu được áp lực".

Bà Margaret làm việc ở Trung tâm Y tế Cộng đồng Lakeshore, bang Michigan từ năm 1978. Bà trở thành y tá trưởng khoa cấp cứu năm 1998 và giữ vị trí này đến nay. Dù đủ tuổi nghỉ hưu từ năm 2021, bà đã hai lần từ chối đề nghị giao lại công việc.

"Tôi vẫn khỏe, nhớ mặt bệnh nhân và biết rõ tủ thuốc", bà Margaret nói.

Bộ phận nhân sự cho biết không thể yêu cầu Margaret nghỉ vì bà không vi phạm quy định, trong khi luật lao động Michigan bảo vệ người lao động lớn tuổi. Giám đốc điều hành cho biết bệnh viện đang mắc kẹt giữa việc tôn trọng nhân viên kỳ cựu và nhu cầu giữ chân người trẻ. Tính đến tháng 9, Margaret vẫn làm việc toàn thời gian 36 đến 40 giờ mỗi tuần, trực ca đêm khi cần và chưa có kế hoạch nghỉ hưu.

Sự bám trụ của bà Margaret được cho là gây ra hệ quả trực tiếp. Khoa cấp cứu hiện thiếu 12 y tá chính quy. Trong 24 tháng qua, 7 y tá dưới 40 tuổi đã nghỉ việc.

Một trong số đó là Ashley, 34 tuổi. Sau 9 năm làm việc, cô kỳ vọng được lên làm y tá trưởng ca đêm nhưng vị trí đó không bao giờ trống. Ashley gọi người sếp của mình là "queen who never abdicates" (nữ hoàng không bao giờ thoái vị). Cô đã nghỉ việc, chuyển sang bệnh viện khác với lương cao hơn 18% và được làm trưởng nhóm ngay tuần đầu.

Ảnh minh họa: Pixabay

Câu chuyện ở Trung tâm Y tế Cộng đồng Lakeshore là ví dụ điển hình cho xu hướng "không chịu buông việc" của nhiều người Mỹ thuộc thế hệ Baby Boomers (sinh 1946-1964). Họ từng chi phối xã hội trong nhiều thập kỷ và vẫn nắm vai trò quan trọng ở nhiều lĩnh vực.

Tuổi trung bình của CEO các doanh nghiệp Mỹ hiện gần 60, nhiều người còn cao hơn, chủ yếu thuộc thế hệ Baby Boomers hoặc Gen X đời đầu. Tuổi trung bình tại Thượng viện Mỹ là 65. Ba trong số bốn đời tổng thống gần nhất của nước Mỹ là Bill Clinton, George W. Bush và Donald Trump đều là người sinh năm 1946. Nước Mỹ chưa từng có tổng thống thuộc Gen X hay Millennial.

Kevin Munger, tác giả cuốn Generation Gap (Khoảng cách thế hệ), cho biết việc Baby Boomers bám víu công việc và quyền lực khiến thế hệ trẻ thất vọng khi muốn tìm chỗ đứng trong xã hội.

Lý giải xu hướng này, các nhà xã hội học cho rằng tuổi thọ trung bình ở Mỹ tăng từ 68 lên 79 tuổi, khiến mọi người sống chậm hơn, trì hoãn các cột mốc quan trọng. "Đặc biệt, Baby Boomers là thế hệ phát minh ra văn hóa cày cuốc", David Ekerdt, giáo sư xã hội học tại Đại học Kansas, nói.

Trong văn hóa Mỹ, bản sắc của nhiều người gắn chặt với công việc. Họ không biết sẽ làm gì nếu nghỉ hưu.

Ngoài ra, nghỉ hưu đang trở nên bấp bênh khi chế độ lương hưu truyền thống giảm. An sinh xã hội cũng khuyến khích trì hoãn nghỉ hưu (nhận càng muộn, trợ cấp càng cao). Vì tài chính hoặc đơn giản vì tin rằng công việc giúp họ khỏe mạnh, nhiều Baby Boomers không có ý định dừng làm việc.

Shawn Cole, chủ tịch một tập đoàn tuyển dụng cấp cao, nhận định vấn đề tuổi tác trong doanh nghiệp thường xuất phát từ hội đồng quản trị, vốn gồm những người cùng tuổi hoặc lớn hơn, tạo ra một vòng luẩn quẩn.

Nhà nhân khẩu học Jennifer Sciubba lại cho rằng việc Baby Boomers ở lại vai trò lãnh đạo lâu hơn phản ánh xu hướng dân số Mỹ đang già hóa. Bà cho rằng người trẻ nên thông cảm với người lớn tuổi và rút ra bài học, bởi trong tương lai, Gen X, Millennials và Gen Z cũng có thể lặp lại việc này.

Ngọc Ngân (Theo Kaiser Health News, Business Insider)