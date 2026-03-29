Người trẻ Mỹ bỏ phòng khách để có nhà thuê giá rẻ

Ngày càng nhiều người trẻ Mỹ chấp nhận sống trong căn hộ không có phòng khách, đánh đổi không gian sinh hoạt chung để ở vị trí thuận tiện, với chi phí hợp lý hơn.

Số lượng căn hộ cho thuê chung không có phòng khách tại Mỹ hiện cao gấp gần ba lần so với 5 năm trước, theo nghiên cứu năm 2026 của nền tảng chia sẻ nhà ở SpareRoom. Nhóm dưới 35 tuổi chiếm khoảng 60% lượng khách thuê phòng ghép trên nền tảng này tại Mỹ trong năm ngoái.

Jen Sierra, 25 tuổi, chuyển từ Atlanta đến New York năm 2022 và lần đầu biết đến khái niệm căn hộ có nhiều phòng ngủ nhưng không có phòng khách.

"Với tôi, căn hộ đó giống một studio. Căn hộ có phòng ngủ mà không có phòng khách là điều tôi chưa từng thấy", Sierra nói. Cô làm phân tích tài chính và nhanh chóng nhận ra khoảng cách giữa hình dung ban đầu về căn hộ ở Manhattan với thực tế giá thuê.

Jen Sierra, 25 tuổi, trong căn hộ của cô tại New York. Ảnh: Jen Sierra/REUTERS

Thời gian đầu, Sierra cùng bạn thuê một căn hộ ở Hell's Kitchen có phòng khách nhỏ, dạng "one-bedroom flex" - tức căn một phòng ngủ nhưng có khu vực mở để ngăn thành phòng thứ hai. Năm ngoái, cô cùng đồng nghiệp chuyển sang Queens, khu vực có giá thuê thấp hơn ở Manhattan. Họ tìm được một căn hộ không có phòng khách nhưng gần bến xe công cộng, giá thuê khoảng 3.700 USD một tháng. Đây là nhà thuộc diện bị giới hạn mức tăng giá theo luật (rent-stabilized).

Trong bối cảnh nguồn cung hạn chế và giá cả tăng cao, Sierra chấp nhận chọn căn hộ không phòng khách để có nơi ở tiện nghi hơn. Cô và bạn cùng phòng tận dụng chiếc ghế dài ở lối vào thành chỗ ngồi thêm, đặt bàn ăn sáng cùng hai chiếc ghế để tiếp khách.

Dù phải trả mức giá tương đương căn hộ cũ, tòa nhà mới mang lại cho họ trải nghiệm sống tốt hơn hẳn với máy giặt trong nhà, phòng gym, quầy lễ tân và khu vực cho thú cưng. Nếu cần không gian rộng hơn để tụ tập, họ có thể dùng phòng sinh hoạt chung của tòa nhà hoặc thuê không gian riêng với giá 200 USD một giờ.

Phòng ngủ kiêm luôn khu vực làm việc và giải trí trong một căn hộ thuê không có phòng khách. Ảnh: Andrew Crowley

Matt Hutchinson, Giám đốc truyền thông của SpareRoom, cho biết một số người ở ghép chọn cách biến phòng khách thành phòng ngủ để giảm tiền thuê. "Giá thuê đã tăng chóng mặt, hầu hết các đô thị lớn tại Mỹ đều ghi nhận mức cao kỷ lục trong khoảng một năm qua", Hutchinson nói. Tuy vậy, ông nhấn mạnh không gian sinh hoạt chung đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì kết nối xã hội giữa những người ở cùng nhà.

Andrew Huynh, chuyên gia hoạch định tài chính tại Connecticut, nhận định chi phí nhà ở tăng buộc người thuê trẻ phải đánh giá lại thế nào là không gian thiết yếu. "Từ sau đại dịch, chi phí xây dựng và nhà ở leo thang khiến các chủ đầu tư ưu tiên tăng số phòng ngủ, giảm diện tích sinh hoạt chung để đảm bảo hiệu quả tài chính của dự án", Huynh nói.

Với người trẻ thuê nhà trong bối cảnh này, Huynh khuyên họ nên xây dựng chiến lược tài chính dài hạn. "Hãy xác định mục tiêu rồi lập kế hoạch trả nợ, tích lũy hay chuẩn bị mua nhà riêng", ông nói. Khi cách sắp xếp chỗ ở phục vụ một mục tiêu tài chính rõ ràng, người thuê sẽ dễ duy trì kỷ luật chi tiêu hơn và bớt cảm giác bị áp lực.

Bích Phương (theo Reuters)